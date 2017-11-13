Такого с погодой в Молдове еще не было: Перепады температур с +18 и до -2 мороза со снегом – нас ждут адские мучения!

ЛИДИЯ ТКАЧ

Не балует жителей Молдовы погода постоянством: то дожди неделю льют, то на солнце печемся. Скоро и померзнуть придется!

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в Государственном гидрометеорологическом центре Молдовы, теплой погоде последних дней можно будет радоваться до 14 ноября. Все-таки +15 и +18 — это почти жарко.

Однако уже во вторник, по словам начальника управления метеорологии Лидии Трещило, температура резко понизится до +4 - +7°C.

- Прохладная температура сохранится несколько дней, - говорит она корреспонденту «КП», - к четвергу возможны осадки в виде мокрого снега.

А в пятницу жителям республики можно ждать первых морозов. Если на юге температура ночью удержится на отметке в 0 градусов, то на севере похолодает до -2,

- Такое резкое понижение температур обусловлено движением холодных воздушных масс с северо-запада. Эти процессы совершенно естественны, - успокаивает синоптик.

Чего бояться?

При таких перепадах даже здоровому человеку не по себе, а уж при проблемах с сердцем и сосудами и вовсе тошно. Причем, многие из нас не в курсе своих неполадок с артериальным давлением, не имеют диагноза и потому не принимают необходимых мер для улучшения самочувствия, сетуют врачи. Кончиться это может плачевно: начиная от гипертонических кризов (резких скачков давления) и заканчивая неожиданными инфарктами-инсультами.

По статистике на учете с диагнозом «гипертония» состоят 10% молдаван, то есть каждый десятый взрослый. В то же время есть намало «скрытых» гипертоников, которые не догадываются о своих проблемах с давлением. Согласно данным Центра управления системой здравоохранения, в 2012 году в Молдове было зарегистрировано около 400 000 пациентов с артериальной гипертензией. И с тех пор их меньше не стало.

И что делать?

Врачи считают, что резкие перепады температуры опасны для здоровья всех людей, без исключения! Просто у людей с хроническими заболеваниями недомогание более заметно.

- У них появляются головные боли, слабость, увеличивается шанс подхватить какую-то инфекцию, проявляются катаральные явления, - говорит врач-терапевт Екатерина Прокопчук.

По ее словам, таким же рискам подвержены и здоровые люди.

- Понижается работоспособность, появляется утомляемость, поскольку к перепадам температуры тяжело адаптируются сосуды. При таких погодных явлениях я бы посоветовала реже покидать пределы помещений. И одеваться по погоде, дабы не допустить переохлаждения, - советует врач.