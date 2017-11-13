Киртоакэ отпущен, чтобы сорвать референдум и продержать Сильвию Раду до 2019 года

Марина ТИМОТИН

Если власть не сорвет референдум, то сделает многое для того, чтобы признать его итоги недействительными.

Отстраненный генпримар Кишинева Дорин Киртоакэ был освобожден из-под домашнего ареста. Суд принял решение о помещении его под судебный контроль на 30 суток. Как относиться к этой комбинации властей? В вопросе разбирались адвокат, политолог Павел Мидриган, политические аналитики Борис Шаповалов и Ион Тэбырцэ в программе «Главный вопрос с Юлией Федоровой» на НТВ Молдова.

«Мэр Киртоакэ попал в очень непростую ситуацию, - считает Павел Мидриган. - Он долго шел к этой пропасти неосознанно. Всякую бдительность потерял и его дядя. Киртоакэ оказался на свободе неспроста, стал живой мишенью. На него заведено не одно уголовное дело. Его отпустили с мыслью, что он не может повлиять на ход следствия. Как в шахматах: пусть пытается передвигать какие-то фигуры, пытаясь выиграть, пусть собирает доказательства. Тем более, что начнется перепалка между его адвокатами и адвокатами Сильвии Раду. Неясно, имеет ли право врио назначать другого врио. Сильвия Раду заняла место временно, и она осознает это. Многое зависит от исхода референдума. Если референдум состоится и его итоги признают, тогда примар будет отправлен в отставку, будут выборы нового примара. Если этого не произойдет, то кишиневцы останутся с Сильвией Раду до 2019 года».

За Раду стоит премьер-министр Павел Филип, считает Павел Мидриган: «Кто стоял за уборкой Кишинева от стихийного бедствия – Павел Филип. Кто стоял за функционированием очистных сооружений – опять Филип. Кто убрал все киоски в центральных парках Кишинева – опять Филип. Влияние премьера в столице растет. Сейчас расчищают поле под Филипа, чтобы показать, что он хозяйственник, что он другого формата, чем Киртоакэ. Филип будет баллотироваться на выборах примара Кишинева в 2019 году. Это комбинация, которую придумала власть. Власть придумала сценарий на случай, если референдум состоится. В таком случае некоторые партии обжалуют итоги референдума в суде. Очень много шансов на то, что суд найдет серьезные нарушения. Решение будет таким: да референдум состоялся, но есть серьезные нарушения и надо все начать сначала. Тут подойдет 2018 год, и власть скажет, что в год парламентских выборов проводить референдум нельзя, вернемся к нему позже. А там уже и 2019-й – год местных выборов – зачем проводить референдум?! Давайте пойдем на обычные выборы. Если власть не сорвет референдум, то сделает многое, чтобы признать его итоги недействительными».

Борис Шаповалов считает, что власть боится референдума, и мэра выпустили, чтобы окончательно запутать жителей столицы и сорвать плебисцит: «Люди не знают теперь, голосовать или нет, посадят после всего этого мэра или нет? Если посадят, то что будет дальше? Судебный контроль предполагает, что мэр не может появляться на работе, встречаться с фигурантами уголовного дела. Но Киртоакэ может ходить на собрания и встречаться со своими сторонниками. Своей относительной свободой он обязан идее срыва референдума. Через два-три года ему тихо дадут условный срок в три-четыре года. А закончит свою судьбу в Румынии, где будет жить постоянно с горшочком кишиневской земли».

Ион Тэбырцэ убежден, что запутанная ситуация, когда Дорин Киртоакэ еще не ушел, а Сильвия Раду уже пришла, выгодна Демпартии: «Реально мэр ушел, а фактически остался. Он похож на раненого зверя. Будет ли защищаться - увидим до 19 ноября, до дня референдума». Тэбырцэ считает, что вернутся к прежней должности у мэра Киртоакэ очень мало шансов: «Разумнее, чтобы в создавшихся условиях Киртоакэ подал в отставку и были бы проведены муниципальные выборы кишиневского мэра».