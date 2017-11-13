Сильвия Раду ждет до пятницы план оптимизации дорожного движения, или последуют отставки

Главное управление общественного транспорта и путей сообщения представит в пятницу, 17 ноября, план оптимизации дорожного движения в Кишиневе по требованию врио примара Сильвии Раду. В противном случае, ожидаются отставки, передает IPN.

„Идите вместе с коллегами и обсудите с представителями Министерства внутренних дел, или с кем считаете нужным, а в пятницу представьте очень конкретный и применимый план оптимизации дорожного движения. Но не приходите с рассказами, что в примэрии нет денег, что у нас нет возможностей решать проблемы и что у нас очень много бюрократических проблем. Если вы считаете, что не справитесь, что не видите решений, пожалуйста, дайте другим сделать это, и подавайте в отставку”, - сказала Сильвия Раду на оперативном совещании в примэрии.

Она попросила представить и статистику о потреблении противогололедных материалов. Это связано с тем, что замначальника управления Виталиу Бутучел заявил, что для холодного сезона подготовлено 1000 кубометров песка и соли, а к 1 декабря будет закуплено пять тонн противогололедных реагентов.

„Я очень не хочу, чтобы граждане видели по телевизору, что власти не готовы к зиме. В пятницу будет очередное заседание совета по чрезвычайным ситуациям, посвященное холодному сезону и, пожалуйста, подготовьте конкретный план на этот счет”, - потребовала Сильвия Раду.