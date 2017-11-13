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Политика
Тодуа: Главная заслуга Додона - нормализация отношений с Россией
13.11.2017

"К положительным итогам годового пребывания на посту президента Игоря Додона можно отнести практические шаги по выстраиванию нормальных отношений с Россией", - считает историк, политолог Зураб Тодуа.

По просьбе корреспондента "ИНФОТАГ" он перечислил и другие достижения, в частности, налаживание контактов на высшем уровне; возвращение части молдавской продукции на российский рынок; решение проблемы тех граждан РМ, которые нарушили режим пребывания на территории России. 

"Ранее эти вопросы не особо волновали руководство страны, хотя товаропроизводители, особенно сельхозпродукции, несли убытки. Да и откровенно русофобские выпады парламента и правительства, например, в части "борьбы с русской пропагандой" изрядно всем поднадоели", - напомнил Тодуа.

А к недостаткам он отнес конфликты президента с правящим большинством, заканчивавшиеся не в его пользу.

"Я не вижу особой проблемы в том, что 57 военнослужащих из Молдовы приняли участие в учениях НАТО в Украине. Этот конфликт ничего Додону не дал, кроме новых унижений со стороны правящего большинства. С другой стороны, в некоторых случаях можно было бы проявить большую жесткость и изобретательность. Например, непонятно, почему спецкора "Комсомольской правды" Дарью Асламову, которая прибыла в РМ по приглашению президента, депутаты ПСРМ не встретили у трапа и не сопроводили к президенту?" - недоумевает он.

В его понимании и президент, и его команда "извлекли бы больше пользы, если бы сумели определять, когда необходимо проявить больше гибкости и даже хитрости, а когда надо принципиально стоять до конца". 

"По теме временного отстранения президента от должности, пожалуй, необходимо было пойти на обострение. Представители ПСРМ считают, что парламентские выборы принесут им победу и это покроет все. Но я не уверен, что ДПМ так просто отдаст им власть. А причина - в новой избирательной системе, позволяющей ДПМ получить большинство, опираясь на административный ресурс и неограниченные возможности по работе с кандидатами в депутаты от мажоритарных округов", - считает политолог.


 
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