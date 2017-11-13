Майя Санду: Год назад я не прибегла к недемократическим методам ради победы

Спустя год после выборов, по итогам которых президентом Молдовы стал Игорь Додон, его соперница Майя Санду написала в комментарии на Фэйсбуке о том, что год назад борьба велась нечестно, но она не прибегла к недемократическим методам и инструментам ради победы.

По словам Майи Санду, возглавляемая ею партия и сегодня, как и в момент её создания, искренна в своём желании изменить положение дел в Молдове, передаёт IPN.

„Благодаря гражданам ПДС существует и продолжает свои усилия по восстановлению нормальной жизни в Молдове, по возвращению здравого смысла политическому классу, несмотря на постоянные злоупотребления со стороны властей и недемократические попытки остановить перемены. Мы несём ответственность перед людьми, а не перед группами интересов, и мы продолжим представлять интересы людей”, - прокомментировала Майя Санду.

Лидер ПДС также говорит, что то доверие, которое оказали ей более 766 тысяч человек 13 ноября 2016 года, было оказано ради мечты о Молдове благосостояния. Майя Санду напомнила о том, что почти 120 тысяч граждан из-за пределов страны приняли участие в голосовании, мобилизовавшись, проехав сотни и тысячи километров, потому что они всё ещё верят в Республику Молдова, в шанс на лучшую жизнь.

По итогам второго тура президентских выборов, состоявшегося 13 ноября 2016 года, Игорь Додон набрал 52,11% голосов, а Майя Санду – 47,89%.