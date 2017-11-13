Прокуратура утверждает, что невиновна в публикации личных фото Киртоакэ

Глава антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь утверждает, что учреждение, которое он представляет, невиновно в утечке информации, относящейся к Дорину Киртоакэ.

Морарь заявил представителям СМИ, что не комментирует все заявления или заблуждения, которые появляются в публичном пространстве. Прокурор выразил сожаление в связи с тем, что в обществе появились личные фотографии и данные, которые относятся к субъекту расследований, проводимых антикоррупционной прокуратурой, передает tv8.md.

Глава антикоррупционной прокуратуры отметил, что, в соответствии со своими законными полномочиями, он проверит, если в распространении информации в обществе виновен кто-то из его сотрудников.

"Ранее у меня не было фотографий такого рода в уголовном деле. Я не знаю, откуда они", - сказал Морарь.

Он также добавил, что заинтересованные лица должны подать жалобу, поскольку распространение личных данных, затрагивающих право на неприкосновенность частной жизни, является преступлением.

Отметим, что в публичном пространстве появилось несколько видеоматериалов и фотоснимков, относящихся к личной жизни отстраненного примара Дорина Киртоакэ. Ранее либерал Михай Гимпу заявил, что прокуратура антикоррупции приняла участие в этой утечке информации и что глава учреждения Виорел Морарь должен начать внутреннее расследование.