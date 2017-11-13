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Экономика
Губернатор Подмосковья: товарооборот между РМ и Мособластью - $73 млн
13.11.2017

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев комментируя итоги своей встречи с президентом Молдовы Игорем Додоном, сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что товарооборот между Молдовой и Московской областью в 2016 году составил 73 миллиона долларов.

"С президентом Молдавии Игорем Додоном обсудили торгово-экономические, научно-технические и культурные связи. В 2016 году взаимный товарооборот между нашими субъектами составил 73 миллиона долларов", — написал Воробьев.

Губернатор отметил, что власти области и дальше будут развивать двустороннее сотрудничество.


 
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