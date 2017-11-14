Информация о монетах в 1 и 2 лея является конфиденциальной до опубликования в Официальном мониторе

Информация о монетах в 1 и 2 лея является конфиденциальной до принятия решения о публикации в Официальном мониторе Республики Молдова о передаче их в обращение. Это ответ НБМ на просьбу Информационного агентства IPN рассказать о стадии реализации инициативы.

„Процесс эмиссии металлических монет номинальной стоимостью в 1 лей и 2 лея включает в себя несколько этапов, а создание и разработка их дизайна имеет большое значение. В период с июня по август этого года Национальный банк Молдовы организовал открытый конкурс относительно разработки концепции дизайна монет номиналом в 1 лей и 2 лея. В результате НБМ выбрал несколько концепций дизайна для новых металлических монет, а их окончательный дизайн был выполнен специалистами монетного двора, которые выиграли тендер, организованный НБМ”, сказано в ответе Национального банка. Сведения о выбранном дизайне и компании, выигравшей аукцион, не сообщаются.

В начале июня НБМ объявил о намерении ввести в обращение новую монету стоимостью 2 лея и изменить банкноту в один лей на монету той же стоимости. В августе на пресс-конференции заместитель президента НБМ Ион Стурзу объявил, что были отобраны три лучших дизайна для монеты в 1 лей и три - для монеты в 2 лея. Дизайнер должен был почерпнуть вдохновение из выбранных эскизов и сделать так, чтобы монеты объединили элементы из всех трех эскизов.