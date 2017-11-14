Эксперт: Киртоакэ заставят разжалобить народ для воплощения сценария ДПМ

Сердобольность населения позволила Дорину Киртоакэ находиться у руля кишиневской мэрии на протяжении 10 лет. Умело бить на жалость и обвинять во всех неудачах оппозиционные партии и «руку Москвы» стало козырем отстраненного ныне градоначальника. Однако кишиневцы больше не верят Киртоакэ, о чем свидетельствуют опросы, показывающие высокий антирейтинг мэра. Между тем, в столице прорабатывается сценарий по провалу референдума по отставке Киртоакэ, в котором отстраненному градоначальнику отведена главная роль. Такого мнения придерживается политолог Богдан Цырдя. Заявления прозвучали в передаче «Персональный акцент».



«Опросы дают ему (Киртоакэ) 84% антирейтинга. С моей точки зрения, ДПМ видит, что антирейтинг у Киртоакэ зашкаливает. Есть риск, что граждане выйдут на референдум, который нужен для того, чтобы в Кишиневе прошли досрочные выборы мэра. А ДПМ такой сценарий явно не устраивает. Зачем им сегодня выборы мэра, когда у них есть свой врио (Сильвия Раду). Тогда ДПМ решила, что нужно освободить Киртоакэ из-под ареста, сделать из него жертву, запустить на все телеканалы. Люди пожалеют его, как это было в 2015, 2011 году. Он же не шел никогда с программами, достижениями, он всегда шел с жалобами, давил на эмоции. Киртоакэ должен выйти и сделать все, чтобы референдум не состоялся. Чтобы люди поддержали бойкот. А не будет референдума, не будет и выборов», - отметил Цырдя.

По мнению политолога, при таком раскладе ставленница Демпартии Сильвия Раду просидит в мэрии в качестве исполняющей обязанности до следующих местных выборов в 2019 году. «А там, глядишь, ее и мэром изберут с «божьей» помощью».

При этом, как отмечает Богдан Цырдя, для воплощения такого сценария в жизнь, демократам пришлось договариваться с либералами.

«Для меня очевидно, что ДПМ и ЛП – это одно целое, инь и янь. Они опять договорились. В чем суть: Гимпу и Киртоакэ отдают мэрию ДПМ, а ДПМ дает им взамен свободу, и оставляет им их активы экономические, которые они нажили «непосильным трудом» за все эти 10 лет сидения в мэрии», - заключил политолог.

Напомним, что 10 ноября Дорин Киртоакэ был освобожден из-под домашнего ареста и переведен на 30 суток под судебный контроль. Кишиневский градоначальник был задержан вместе с рядом сотрудников мэрии 25 мая по подозрению в махинациях, связанных с платными парковками в столице. Дорин Киртоакэ был последним, кто из ставленников ЛП оставался под арестом по этому делу.

Референдум анти-Киртоакэ состоится уже в ближайшее воскресенье. Президент Республики Молдова Игорь Додон, а также представители Партии социалистов уверены, что данный плебисцит – это единственный шанс избавить столицу от разрухи и беззакония.