Суд обязал комбинат Cricova платить налог за использование названия города

Суд обязал комбинат Cricova платить налог в размере 0,5% от выручки по продаже своей продукции за использование названия города.

Судебная тяжба между комбинатом и властями Крикова длилась более двух лет. В результате комбинат проиграл дело в Высшей судебной палате (ВСП).

В свою защиту представители комбината заявили, что используют название Cricova на продуктах и брендах более 60 лет, а вина компании продаются более чем в 20 странах, что приносит славу, признание и репутацию городу Крикова. Кроме того, они отметили, что в целях защиты комбината был принят закон об объявлении комплекса Combinatul de Vinuri «Сricova» S.A. объектом национального культурного достояния Республики Молдова.



Согласно закону, комбинат признан уникальным культурно-ландшафтным комплексом, свидетельством духовного, экономического и социального развития страны. Он также является хранителем информации о зарождении и становлении традиций в области винодельческой культуры и производства, в связи с чем был объявлен объектом национального культурного достояния Республики Молдова, передает locals.md со ссылкой на anticoruptie.md.



Адвокаты предприятия также указали на то, что предприятие использовало название «Крикова» без оговорок и оплаты налога в течение нескольких десятилетий до 1 января 2005 года, когда вступил в силу раздел VII «Местные налоги» Налогового кодекса , который предусматривает оплату таких сборов.