2017: год Игоря Додона

Тринадцатого ноября исполнился ровно год с тех пор, как беспокойная ночь президентских выборов, 13 ноября 2016 года, завершилась триумфальной победой Игоря Додона, колумнист Sputnik Молдова взвесил все "за" и "против" в работе главы государства за 12 прошедших месяцев

Мы помним, как это было: корреспонденты Sputnik Молдова находились в самом центре событий, вместе с коллегами наблюдая за президентской гонкой в ЦИК и в предвыборных штабах избирательных конкурентов. Додон уверенно лидировал, но обстановка оставалась напряженной. Многие опасались, что власть попытается сорвать победу лидера социалистов. Однако все завершилось благополучно, и Игорь Додон стал пятым президентом Республики Молдова — избранным всенародно впервые за последние 20 лет. Следующий, 2018-й объявлен президентским указом годом Штефана чел Маре, а стал ли 2017-й — годом Додона?

Додон вывел на новый уровень отношения с Российской Федерацией

- Что получилось:

В отношениях с Россией у молдавского правительства наблюдается горестный парадокс. Россия — среди важнейших торговых партнеров Молдовы. Российская Федерация является страной-гарантом приднестровского урегулирования и основным рынком труда для молдавских гастарбайтеров. Однако парламентское большинство и кабмин, как иногда кажется, делают все, чтобы отношения с Россией испортить. В Молдову демонстративно, со скандалом не пускают российских общественных деятелей и артистов. Всячески поддерживают западные демарши, направленные против РФ, и транслируют антироссийскую пропаганду.

На этом безрадостном фоне президент Молдовы Игорь Додон взял другой стратегический курс —на дружбу и сотрудничество с Россией, не позволяя порушить исторические связи между двумя странами. Именно президенту, а не правительству пришлось решать проблемы молдавских экспортеров и наших гастарбайтеров в России.

По итогам соглашений, подписанных Додоном после встреч с президентом РФ Владимиром Путиным, экспорт традиционных молдавских товаров на российский рынок значительно вырос в 2017 году. И этот рост отмечен по абсолютному большинству категорий товаров: фруктам, овощам, винам. Десятки тысяч граждан Молдовы, которым за нарушения миграционных правил был запрещен въезд в Россию, получили амнистию и возможность вновь работать в РФ.

Додону удается налаживать контакты не только на президентском, но и на парламентском уровне. В день годовщины со своего избрания он договорился с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным о возобновлении встреч в рамках Межпарламентской группы дружбы Молдова-Россия еще до конца 2017 года.

О развитом уровне отношений говорит и тот факт, что МИД России тепло поздравил молдавского президента с годовщиной со дня его победы. Хотя мы уже привыкли к тому, что в адрес Молдовы звучат, в основном, официальные заявления после очередного антироссийского выпада, предпринятого с подачи официального Кишинева.

- Что не получилось:

Полностью нейтрализовать последствия антироссийских выпадов со стороны молдавского официоза президент Молдовы, к сожалению, не может — недостаточно полномочий. В кишиневском аэропорту продолжается "охота" на российских экспертов и артистов, которых просто не пускают в страну. А в парламенте правящее большинство продвигает инициативы о запрете на вещание российских телеканалов якобы для "противодействия пропаганде".

Приднестровское урегулирование: новая надежда

- Что получилось

Реанимация диалога в процессе приднестровского урегулирования — эту задачу президент считает одной из главных. Будущее государственности Молдовы прямо зависит от того, удастся ли решить эту проблему.

С первых дней Игорь Додон начал предпринимать усилия по активизации диалога —как напрямую между берегами Днестра, так и в рамках международного формата "5+2". После многолетнего долгого перерыва были возобновлены встречи президента Молдовы с лидером Приднестровья — Игорь Додон несколько раз встречался с Вадимом Красносельским. Вопрос приднестровского урегулирования — один из важнейших и во время двусторонних встреч Игоря Додона с президентом РФ Владимиром Путиным. Тему Приднестровья Додон поднимает на представительных международных форумах, в том числе по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

О приднестровских вопросах Игорь Додон беседовал с Серджо Маттареллой, президентом Италии, которая в 2018 году будет президентом в ОБСЕ. Одной из важнейших задач Додон считает укрепление доверия между берегами. Это действительно, необходимо, потому что официальный Кишинев, похоже, действует в совершенно ином направлении, предпочитая не диалог, а жесткое давление и неизбежную конфронтацию.

- Что может не получиться

Неясно, получится ли провести очередной раунд переговоров в формате "5+2" (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ как посредники, а также США и ЕС в качестве наблюдателей). Последнее по счету заседание в этом формате, после двухлетнего перерыва, прошло в начале июня 2016 года в Берлине. Официальный Кишинев заявляет, что встреча может состояться до конца года, но нет никаких гарантий, что это произойдет.

Гражданам вернули веру в государственность Молдовы

- Что получилось

Сохранение и укрепление государственности и нейтралитета Молдовы — еще одна стратегическая задача, которую поставил перед собой глава государства. Это непростое дело, учитывая, что Румыния не скрывает желания поглотить Республику Молдова, а правительство широко открывает двери для сотрудничества с военным блоком НАТО.

Не случайно Додон своим указом объявил 2018-й годом Штефана чел Маре, и не случайно открывал памятник Дмитрию Кантемиру в Москве. Историческая фигура великого господаря, который объединил средневековую Молдову и сделал ее тогда одной из сильнейших держав на европейском континенте, вдохновляет людей и сейчас. А образ Дмитрия Кантемира, мудрого и дальновидного правителя, понимавшего, насколько важны для Молдовы дружеские отношения с Россией, мог бы стать отличным примером для нынешних молдавских дипломатов.

Постепенное "размытие" суверенитета и нейтрального статуса Молдовы — вот что, по мнению многих экспертов, происходит сейчас, и именно с этим борется президент Додон. Главный враг суверенитета нашей страны — унионизм, считает глава государства. Сторонники объединения с Румынией еще не встречали такого последовательного и решительного неприятеля: Игорь Додон даже не исключил, что в 2018 году инициирует референдум о запрете унионизма в Молдове.

Президент Молдовы заявил, что считает недопустимыми и незаконными попытки узаконить статус румынского языка в качестве государственного языка республики и предложил также провести по этому поводу референдум. "В Конституции страны, и в данных переписи населения, и в опросах общественного мнения, и в средневековых архивных документах был и до сих пор указан молдавский язык как исторический язык молдавского народа" — заявил тогда Игорь Додон.

Неудивительно, что большинство экспертов, даже тех, которые не разделяют взглядов главы государства, согласны, что одно из главных достижений Додона — возрождение в умах граждан понятия "государственность Молдовы" и веры в то, что Молдова сохранит свой суверенитет, а не станет частью Румынии.

Всем известна последовательная позиция президента Молдовы по защите нейтрального статуса нашей страны, которую все сильнее и упорнее толкают в НАТО. Защите нейтралитета должна послужить и новая Стратегия национальной безопасности, которую разрабатывают эксперты по поручению Игоря Додона. По плану, этот документ должен быть передан для утверждения парламенту в 2018 году.

Что не получилось

Унионизм и попытки лишить Молдову нейтралитета — две стороны одной медали. Хотя Игорь Додон решительно воспротивился нелигитимному назначению министра обороны, правительство и парламентское большинство, не скрывающие своих "пронатовских" настроений, все же протолкнули на этот пост своего ставленника, нарушив все процедуры. Ранее несмотря на запрет главы государства правительство отправило молдавских солдат для участия в учениях стран НАТО Rapid Trident.

А чьим годом станет 2018-й?

Оценивая, каким был 2017 год и стал ли он годом Игоря Додона, прежде всего стоит сказать о том, что просто бросается в глаза. Куда ни взгляни, инициативы президента встречают бешеное сопротивление правительства и парламентского большинства. Иногда возникает ощущение, что администрация главы государства взята в осаду, а сам президент напоминает спортсмена, который вынужден бежать марафонскую дистанцию с жерновами на ногах.

Почему так происходит, понятно не только каждому политическому обозревателю, но, наверное, уже и каждому школьнику. Два слова, которые падают тяжело, словно лезвие топора, на любые инициативы президента: "Недостаток полномочий".

Поэтому просто удивительно, что даже в таких невыносимых условиях Игорю Додону удалось сделать столь многое. И прежде всего, сохранить и развивать добрые отношения Молдовы с Россией, хотя именно на этом направлении наблюдаются самые жестокие атаки со стороны прозападного молдавского официоза.

Нет никаких сомнений, что 2018 год станет для Додона годом борьбы за расширение президентских полномочий. Глава государства уже давно подошел к той линии, когда недостаток полномочий ощущается почти физически как преграда.

И здесь, наверное, стоит немного изменить порядок оценок.

Подытожим, что не получилось — не удалось провести консультативный референдум 24 сентября, где одним из вопросов было предоставление президенту Республики Молдова дополнительных полномочий — права на роспуск парламента и проведение досрочных парламентских выборов.

А теперь скажем, что, по убеждению Игоря Додона должно получиться. "Президентская форма правления — единственный шанс на будущее для Молдовы, и мы должны все вместе воспользоваться этим шансом. Заявляем о начале действий на уровне всего государства с целью поддержки президентской формы правления", — сказал Додон в октябре 2017 года. Он осудил действия власти — "антиконституционные действия правящего режима".

Игорь Додон говорил о том, как важно принять инициативы о социальной защите населения, о модернизации сферы образования, здравоохранения, экономического развития, которые были заблокированы так же, как и инициатива о референдуме 24 сентября.

Это действительно важно. Поэтому не приходится сомневаться, что следующий год будет "жарким". И всем ясно — Игорь Додон постарается сделать всё, чтобы год 2018-й уже точно стал его, президента Молдовы, годом.