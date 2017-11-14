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В Румынии возбуждено уголовное дело против Плахотнюка
14.11.2017

В Румынии возбуждено уголовное дело против олигарха и лидера Демпартии Молдовы Владимира Плахотнюка по обвинению в совершении целого ряда особо тяжких преступлений.

Об этом сообщает Омега со ссылкой на телеканал JurnalTV, предоставивший документ о возбуждении уголовного преследования управлением по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) в отношении Владимира Плахотнюка, обладающего гражданством Румынии.

В документе, подписанном прокурором Ралукой Негулеску, уголовное преследование в отношении Плахотнюка было возбуждено 17 апреля по обвинениям в создании организованной преступной группировки, в отмывании денег, в шантаже и в мошенничестве. В постановлении отмечается, что дело возбуждено на основании свидетельских признаний бывшего партнера Плахотнюка - Вячеслава Платона, предоставившего румынским прокурорам детали преступной деятельности олигарха и лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.

В постановлении о возбуждении уголовного дела подчеркивается, что оно было возбуждено после того, как было установлено наличие румынского гражданства у Плахотнюка.

Примечательно, что накануне в Бухаресте было начато уголовное преследование по схожим пунктам обвинения в отношении румынского партнера Плахотнюка, лидера Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня.


 
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