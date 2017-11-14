Парламентские выборы-2018: гагаузская демо-версия

Вячеслав КРАЧУН

Границы большинства одномандатных округов, от которых на будущих парламентских выборах будет избираться половина депутатов, уже определены комиссией и утверждены правительством. Но едва высохли чернила под правительственным постановлением, как в некоторых из округов уже началась неофициальная предвыборная кампания. Отличилась в этом смысле, - и здесь трудно сделать интригу, - Гагаузская автономия, где «политическая температура» всегда была выше средней по республике, а национальные межпартийные сюжеты традиционно усложнялись интересами региональных политических групп.

«Нелогичные» округа

На территории Гагаузии было сформировано два округа, 45-й и 46-й в нумерации, присвоенной комиссией. Политические лидеры региона таким решением остались откровенно недовольны. Но всё ограничилось серией протестных заявлений. Когда стало ясно, что власти больше двух округов региону не дадут, местные политики приняли правила игры и сосредоточились на подготовке к кампании. Протестный фактор, тем не менее, остался. Так, общественные активисты, которые прежде требовали большего количества округов, сформулировали свою позицию в виде призыва к бойкотированию парламентских выборов.

Дискуссии относительно принципов формирования избирательных округов на этом не закончилась. Когда комиссия сначала представила карты, выяснилось, что границы округов не имеют логического объяснения. В частности, 45-й округ, включил в себя муниципий Комрат, большинство сёл Комратского района и три села Чадыр-Лунгского района. А 46-й округ был сформирован из всего Вулканештского района, оставшихся населённых пунктов Чадыр-Лунгского района включая муниципий Чадыр-Лунга и двух сёл Комратского района. Потом в решение комиссии были внесены изменения, согласно которым два «комратских» села и одно «чадыр-лунгское» вернули в родные районы. Но два населённых пункта, сёла Гайдары и Кириет-Лунга Чадыр-Лунгского района, - остались в составе 45-го округа. При этом село Гайдары даже не имеет общей границы с Комратским районом, оставшись, по сути, анклавом в составе другого округа.

Территориально-демографическая целесообразность в решении комиссии едва ли просматривается. В конечном варианте разница в количестве избирателей между 45 и 46 округами составила 4386 человек. При этом есть очевидное и более изящное решение, с сохранением привычных административных границ и минимальной разницей в численности избирателей округов около 600 человек.

Случайно или нет, но Гайдары, которые на выборах будут «пристегнуты» к чужому району, являются родным селом действующего депутата от фракции социалистов Фёдора Гагауза. Он стал первым из политиков автономии, кто официально подтвердил намерение участвовать в выборах. Сложность, однако, в том, что его электоральная база – родное село и, в некоторой степени, Чадыр-Лунгский район. Решение комиссии поставило его перед сложным выбором: выдвигаться от округа, в котором он имеет благоприятные условия и лишиться поддержки односельчан, или от другого, где против ресурса родного села будет играть более сложная ситуация по району.

Окажет ли Фёдору Гагаузу поддержку Партия социалистов – большой вопрос. Социалисты в своей обойме будущих кандидатов имеют несколько фамилий, но нынешний представитель их фракции из Гагаузии в этом списке, похоже, не фигурирует.

Позиции ПСРМ

Судя, по публикациям в региональной прессе, социальной активности и упоминанию в партийных СМИ, прямой или косвенной поддержкой ПСРМ на будущих выборах смогут воспользоваться нынешний вице-спикер Народного собрания Гагаузии Александр Суходольский (на 45-м округе), депутаты НСГ от села Копчак Николай Драган и депутат от города Вулканешты Григорий Узун (оба на 46 округе). Заметной фигурой, которая может попробовать свои силы на выборах является первый замбашкана Вадим Чебан. Он не участвует в партийной деятельности и формально не связан с ПСРМ, однако его давний опыт работы в Министерстве экономики под руководством Игоря Додона позволяет предположить, что отношения между ними сохранились и могут проявиться в поддержке кандидатуры Чебана на парламентских выборах.

Будущим кандидатом ПСРМ долгое время назывался лидер Вулканештской партийной организации Роман Тютин. Он является близким соратником башкана Ирины Влах и возглавляет в Исполкоме Гагаузии Управление молодёжи и спорта. Несколько недель назад он, будучи в бегах, был осуждён по уголовной статье на реальный срок. Социалисты уверены, что за этим стоит ДПМ, которая таким способом расправляется с политическими оппонентами. Этой же позиции придерживается и Ирина Влах, публично выступившая в защиту члена своей команды. Как бы там ни было, в настоящее время Тютин, похоже, находится за пределами Молдовы и участие в выборах для него слишком сложная задача.

Позиции ДПМ

Конкуренцию социалистам составят кандидаты, поддерживаемые Демократической партией. У демократов потенциальных кандидатов с шансами на успех, как ни странно, немало. Это действующие депутаты парламента от ДПМ Корнел Дудник (скорее всего, будет выдвигаться от 46 округа), Демьян Карасени и Николай Дудогло (от 45 округа). Есть и ряд других кандидатов, близких к ДПМ, которые могут участвовать в выборах с целью решения вспомогательных задач – дробления электората и оттягивания голосов у соперников, легитимизации выборов в случае популярности идеи бойкота и т.д. Главная проблема этих кандидатов – большой антирейтинг ДПМ. Решаться она будет, по-видимому, путём выдвижения в качестве независимых кандидатов и, как бы противоречиво это ни звучало, за счёт применения административного ресурса.

Какими будут грядущие выборы – за примером далеко ходить не надо. Опыт Народного собрания Гагаузии, то, как оно избиралось, и в каком составе в итоге было избрано, является демонстрационной версией того, через что будет проходить Молдова. Зафиксированные наблюдателями нарушения со стороны многих конкурентов и избирательное правосудие, «независимые» кандидаты и поствыборные политические «каминг-ауты», а также другие удивительные истории формирования «правящего большинства» ждут нас через год.