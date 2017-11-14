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Здоровье
Желающие проверить уровень сахара в крови смогут подойти в столичную мэрию и претуры секторов
14.11.2017

Желающие проверить уровень сахара в крови могут сделать это сегодня с 9 часов утра, в холле примэрии муниципия Кишинева, где будет организован контрольный пункт. Мероприятие проводится в связи с отмечаемым 14 ноября Всемирного дня борьбы с сахарным диабетом.

Во вторник, точки по измерению уровня глюкозы в крови также будут открыты в холлах претур секторов, в Диагностических консультационных центрах и Центрах семейных врачей, Муниципальных государственных санитарно-гигиенических учреждениях, а также в некоторых аптеках, передает IPN.

По словам директора Кишиневского центра общественного здравоохранения Луминицы Сувейкэ, нормальный уровень глюкозы в крови составляет 3,3-5,5 ммоль/л. Чтобы поддерживать уровень сахара в пределах рекомендуемых пределов, людям нужно сделать как можно больше движений, практиковать ходьбу и другие физические упражнения. Это требует здорового образа жизни со сбалансированным питанием, без курения и злопотребления алкоголем. Люди, которые на страдают сахарным диабетом, должны проводить тест на уровень глюкозы в крови не реже одного раза в год.

В Республике Молдова 84 тысячи человек страдают сахарным диабетом. В муниципии Кишиневе отмечено более 23,4 тыс. больных, в том числе детей.


 
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