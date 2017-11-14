Молдавские чиновники — бывшие троечники и лузеры?

Лидия Ткач

Я знаю, что наши читатели не любят, когда мы не называем имен «героев». Поверьте, мы сами очень бы хотели из называть, в том числе названия магазинов, продающих покупателям испорченную продукцию и прочее. Но есть презумция невиновости и ряд других причин, по которым мы не всегда можем это сделать.

Судите сами. Могу ли я назвать имя чиновницы, которую, как я узнала совсем недавно, я знаю со школьной скамьи? Это открытие вызвало у меня не просто удивление, а шок!

Совершенно случайно я увидела ее на сайте госучреждения. Увидела и узнала. И обомлела!

Назовем ее Марией. Мария была кое-как троечницей. Она плохо училась, постоянно прогуливала и давала веские поводы для того, чтобы ее считали, как говорится, девушкой с низкой социальной ответственностью. Опустим последний пункт — мало ли, у кого, когда и какие потребности. Поговорим о школе. Она не просто плохо училась. С ней не о чем было поговорить, она была неинтересной. Одним словом, как это принято называть, она была лузером. Она входит в число наших одноклассников, о которых нам почти нечего вспомнить. По-крайней мере, хорошего.

И вот, как пишут в плохих романах, прошли годы. И вуаля: кого я вижу? Та самая Мария! Но теперь она не просто Мария! Она теперь чиновник достаточно высокого уровня! Специалист! Мария, которая кое-как сдала экзамены, теперь специалист в области, о которой в школьные годы она даже и не слышала!

Непредсказуемая штука — жизнь! Когда-то у Марии едва хватало способностей списать у меня предмет, по которому теперь мне, в качестве журналиста, надо просить ее комментарий! Представляю картину: «Але, Мария, привет! Помнишь меня? Ты списывала у меня! Слушай, а поясни, пожалуйста, для меня и для наших читателей этот сложный вопрос!»

Люди меняются, скажете вы. Хотелось бы в это верить... Ради любопытства, погуглила. И что же я нашла? Сомнительные доходы, полученные нашей троечницей-чиновницей — нашла, несколько объектов недвижимости в ее собственности — нашла, пару автомобилей в собственности — нашла. А вот образования так и не нашла. Точнее, образование есть, но совершенно не имеющее никакого отношения к деятельности чиновницы. Даже курсов не прошла.

Я вдруг подумала, а ведь, наверное, у многих из нас есть такой одноклассник, который из двоечников - в парламент, правительство или министерство? Всякое у нас бывает. Уже не удивлюсь, если в руководстве министерства культуры у нас будет последний матершинник, который в театре бывал только кукольном, когда его родители отвели, если министерством экономики у нас руководят бывшие двоечники, которые из-за двоек по математике оставались на второй год, а в министерстве просвещения будут работать прогульщики, которые каким-то чудом получили диплом об окончании школы. У меня есть яркий пример. А у вас?