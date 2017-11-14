Команда Кишинева завоевала Кубок ФФМ среди ветеранов

Команда Кишинева в пятый раз стала победителем международного турнира среди ветеранов Кубок Молдавской федерации футбола

11-й турнир был посвящен памяти бывшего футболиста и тренера Владимир Цинклера.

В финале молдавская команда обыграла ветеранов из Констанцы 5:1.



Три мяча в течение первых 16 минут забил Виорел Фрунзе.

"Счет значения не имеет. Главное - мы увиделись друг с другом, получили удовольствие от игры. Кто забил голы - не важно", - сказал игрок кишиневской команды ветеранов Виорел Фрунзе.



Четвертый мяч забил Александр Попович.



Адриан Скутару сократил разрыв в счете до перерыва.



В начале второго тайма итог матча подвел Игорь Добровольский.



"Для нас, проживших жизнь в футболе, выйти еще раз на газон, вспомнить приятные моменты - праздник", - сказал игрок кишиневской команды ветеранов Раду Ребежа.

"Это традиционный турнир, он дает импульс развитию футбола в странах, которые представлены здесь. Является примером для детей", - отметил президент ФФМ Вавел Чебану.

"С физической точки зрения и тактики, соперник доминировал. Мы доупстили несколько ошибок. Неудачно начали и пропустил быстрые голы. Это отразилось на ходе дальнейшей игры", - сказал игрок команды ветеранов из Констанцы Нича Пашата.



В матче за третье место команда города Рени обыграла ветеранов из белорусского Пинска со счетом 2:1.

Владимир Борисович Цинклер советский молдавский футболист и тренер. Заслуженный тренер Молдавской ССР. В период выступлений за команду Буревестник был известен как Вельвель Цинклер. Родился 9 сентября 1937, Петровка, Бессарабия, Румыния, скончался 22 марта 2016, Кишинёв, Молдова.

Выступал за команду Буревестник/Молдова/Авынтул (ныне — Зимбру, имел прозвище «Золотая ножка»