Команда Кишинева завоевала Кубок ФФМ среди ветеранов

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Спорт
Команда Кишинева в пятый раз стала победителем международного турнира среди ветеранов Кубок Молдавской федерации футбола
В финале молдавская команда обыграла ветеранов из Констанцы 5:1.
"Счет значения не имеет. Главное - мы увиделись друг с другом, получили удовольствие от игры. Кто забил голы - не важно", - сказал игрок кишиневской команды ветеранов Виорел Фрунзе.
"Это традиционный турнир, он дает импульс развитию футбола в странах, которые представлены здесь. Является примером для детей", - отметил президент ФФМ Вавел Чебану.
"С физической точки зрения и тактики, соперник доминировал. Мы доупстили несколько ошибок. Неудачно начали и пропустил быстрые голы. Это отразилось на ходе дальнейшей игры", - сказал игрок команды ветеранов из Констанцы Нича Пашата.
Владимир Борисович Цинклер советский молдавский футболист и тренер. Заслуженный тренер Молдавской ССР. В период выступлений за команду Буревестник был известен как Вельвель Цинклер. Родился 9 сентября 1937, Петровка, Бессарабия, Румыния, скончался 22 марта 2016, Кишинёв, Молдова.
Выступал за команду Буревестник/Молдова/Авынтул (ныне — Зимбру, имел прозвище «Золотая ножка»
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