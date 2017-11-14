Знаменитые поляки родом из Молдовы: композитор Юлия Цибульская

Сегодня мы расскажем о композиторе, музыковеде и педагоге с польскими корнями Юлии Цибульской. Именно она – одна из немногих композиторов Молдовы, чье творчество почти полностью было отдано детям.

Родилась Юлия Цибульская 15 июня 1933 года в городе Леова (центр Леовского района). Ее творческие способности проявились уже в одиннадцатилетнем возрасте, когда она стала руководить вокальным ансамблем из четырех человек при Дворце Пионеров, открывшемся в 1944 году. Часто она выступала и с сольными песнями, аккомпанируя себе на гитаре, причем стихи и музыку к ним сочиняла сама.

В годы учебы в Кишиневском музыкальном училище Юлия Цибульская продолжила активную работу в песенном жанре. В 1952 году в концерте музыки из произведений молдавских композиторов прозвучала ее песня «Весна» на слова Ц. Ангелова.

В 1960 году Юлия Георгиевна закончила теоретико-композиторский факультет Ленинградской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Занималась исследованием фольклорных мотивов в творчестве Кароля Шимановского и Фредерика Шопена.

Среди преподавателей консерватории, определивших дальнейший творческий путь Юлии Цибульской, — В. Н. Салманов (оркестровка, композиция), Алла Петровна Маслаковец (ученица Марии Юдиной, фортепиано), Ф. А. Рубцов (фольклор), Александр Наумович Должанский (полифония).

С 1960 по 1974 год Юлия Георгиевна была преподавателем в Кишинёвской консерватории (Института искусств имени Г. Музическу).

К середине 60-х годов в Молдове начался расцвет детской музыки, почва для которого была подготовлена основоположником молдавской музыки для детей – композитором Златой Ткач. По признанию Ю. Цибульской, решающую роль в ее активном обращении к жанру детской песни сыграл молдавский поэт Григоре Виеру, на чьи стихи, за редким исключением, написаны почти все ее вокальные сочинения.

С 1974 по 1977 год Цибульская была научным сотрудником отдела этнографии и искусствознания при Академии наук Молдавской ССР. С 1977 по 1988 год работала музыкальным редактором в издательстве «Литература артистикэ».

Песни Юлии Цибульской, написанные в 70-80-е годы, пользовались большой популярностью в республике. Они часто звучали по радио, телевидению, их пели и в детских садах, и в школах. Лучшие песни вошли в сборники «Колокольчик» (1979), «Звезда, выручай» (1984), «Ветвь родная» (1988). В сотрудничестве с Григоре Виеру Ю. Цибульская создала вокальные циклы «Солнце, солнце» (Soare, soare) (1972), «Четыре времени года» (1976), а также хоровую поэму «Что растет на земле» (Unde creşte-un pe glie). За лучшие сочинения для детей Юлия Цибульская стала лауреатом Премии Министерства Народного Образования МССР.

В 1990-х годах наладилось тесное сотрудничество композитора с детским хором «Весенние голоса» (Vocile primăverii) (художественный руководитель Шт. Андроник), для которого она создала ряд хоровых сочинений, а также переложений известных классических произведений Моцарта, Сен-Санса, Бетховена, Шуберта и др.

В 1996 году вышел авторский сборник Юлии Цибульской на стихи Г. Виеру «Воспевая с любовью» (Cîntînd cu iubire), включивший сочинения для детского хора младшего и среднего школьного возраста. Самым маленьким школьникам Ю.Цибульская посвятила ряд несложных хоровых песен, таких как «Не забывайте» (Nu uita), «Жар-птица» (Pasărea măiastră), «Красивы кодры в цвету» (Codrul e frumos cu floare), «Подснежник» (Ghiocelul).

Детям среднего и старшего школьного возраста Юлия Цибульская адресовала такие хоровые пьесы как «Страна» (Ţara), «Волшебство нашей речи» (A limbii noastră vrajă), «Рождественская песнь для Еминеску» (Colind pentru Eminescu) и др.

На волне активизации национального самосознания Юлия Цибульская написала целый ряд патриотических декларативных песен, не представляющих большой художественной ценности в плане композиторского мастерства. К ним относятся «Три цвета» (Trei culori), «Волшебство нашей речи» (A limbii noastre vrajă), «Как сладок мир» (Ce dulce pacea este) и др.

Песни Юлии Цибульской в авторском исполнении:

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Юлия Цибульская – одна из немногих композиторов, которая в своем творчестве для детей обратилась к духовной тематике. Ей посвящены такие хоры как «Богородица» (Maica Domnului), «Настало Вербное Воскресенье» (Au venit Floriile), «Христос ни в чем не виноват» (Hristos nu are nici o vină).

Награды и звания:

Член Союза композиторов СССР (1977)

Премия имени Н. К. Крупской от Министерства просвещения Молдавской ССР — за достойный вклад в музыкальное воспитание подрастающего поколения

Заслуженный деятель искусств Молдавии (1992)

Премия ЮНЕСКО — за лучшее хоровое сочинение для смешанного хора («Колыбельная») (1995)

В настоящее время Юлия Цибульская проживает в Нюрнберге (Германия).

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По материалам: Шимбарёва Анна «Творчество композиторов Республики Молдова в репертуаре детских хоровых коллективов»