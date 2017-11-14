Анатол Цэрану: "Формат 5+2 прекрасно способствует заморозке конфликта"

Андриана Кептине

В интервью порталу ТРИБУНА известный политический аналитик Анатол Цэрану ответил на ряд вопросов о нынешней ситуации переговорного процесса урегулирования приднестровского конфликта.

T.: После недавней встречи вице-премьера по реинтеграции Георгия Бэлана с политическим представителем Тирасполя Виталием Игнатьевым создалось впечатление, что диалог между берегами Днестра выходит из тупика. Вы являетесь одним из знатоков приднестровской проблемы, каково Ваше мнение по этому вопросу?

А.Ц.: Все зависит от того, что вкладывать в понятие разблокирование диалога в процессе урегулирования приднестровского конфликта. По мне, так последняя встреча между политическими представителями Кишинэу и Тирасполя не повлечет за собой никаких последствий. Это рядовая встреча в рамках замороженного конфликта, который лишен любых перспектив.

T.: Согласно некоторым данным, до конца этого года состоится еще одна встреча в формате «5+2». Чего нам ждать от нее?

А.Ц.:Формат «5+2» прекрасно способствует заморозке конфликта. Соответственно, от этого заседания не стоит ждать чего-то особенного. Пока можно говорить лишь о небольшом прогрессе процесса урегулирования. Скорее, возобновление переговоров в формате «5+2» выгодно Москве и Тирасполю, которые заинтересованы в том, чтобы будоражить международное общественное мнение изображением процесса урегулирования приднестровского конфликта в Республике Молдова.

T.: Есть ли какие-нибудь ощутимые результаты от ввода совместного контроля на молдавско-украинской границе?

А.Ц.: Пока видимым результатом можно назвать лишь негодование официальных представителей Тирасполя и Москвы. О результатах пока рано говорить. Мы пока находимся на начальном этапе ввода совместного контроля, и нам еще предстоит ввести эти пункты контроля на всех пограничных постах. Ясно одно – враждебная реакция сепаратистских властей и их спонсоров полностью оправдывает этот совместный шаг Молдовы и Украины.

T.: Как, по Вашему мнению, отразилось на процессе приднестровского урегулирования председательство Австрии в ОБСЕ?

А.Ц.: Известно, что каждый год один из членов ОБСЕ получает председательство в организации. В 2017 году исполнительным председателем ОБСЕ является министр иностранных дел Австрии, который в начале года побывал с ознакомительным визитом в Молдове. Председательство Австрии в ОБСЕ сосредоточилось в процессе приднестровского урегулирования на практическом внедрении вопросов повестки дня, сформулированных берлинским протоколом в прошлом году. В общих чертах, председательство Австрии не дало никаких существенных подвижек. Австрийцам, впрочем, как и немцам, не удалось преодолеть блокирование процесса Москвой.

T.: Когда, по Вашему мнению, перейдут к рассмотрению вопросов так называемого III пакета, связанных со статусом Приднестровья?

А.Ц.: Даже если в этом году пройдет заседание формата «5+2», маловероятно, что переговорный процесс дойдет до обсуждения вопросов III пакета, который предусматривает вопросы статуса Приднестровья. На сегодняшний день нет предпосылок для этого. Мы ждем возможности обсудить внешнеполитические аспекты приднестровской проблемы.

T.: Тот факт, что Приднестровье получит два депутатских мандата в молдавском парламенте, можно считать шагом к урегулированию конфликта?

А.Ц. Однозначно, нет. Количество мандатов, предоставленных Приднестровью в рамках смешанного голосования, является самой уязвимой точкой новой избирательной системы. Очевидно, что с точки зрения урегулирования конфликта, смешанная избирательная система неизбежно провалится, потому что противоречит принципам демократической представительности.

T.: Есть мнение, что в 2019 году создастся благоприятная для урегулирования приднестровской проблемы международная политическая конъюнктура. Что Вы об этом думаете?

А.Ц.:Было бы хорошо, если бы эти мнения были подкреплены еще и серьезными доводами. Если имеется в виду возможная победа ПСРМ на парламентских выборах 2018 года, тогда допускаю, что ценой национальных интересов Республики Молдова приднестровский конфликт может быть решен. Надеюсь, что этого не произойдет, и 2019 год не войдет в историю, как год ложного урегулирования сепаратистского конфликта.

T.: Какими Вы видите перспективы процесса урегулирования приднестровского конфликта?

А.Ц.:В условиях захваченного государства, с ложной демократией, с расколотым обществом и при полной враждебности внутренней ситуации, Молдова никак не сможет решить этот конфликт. Разрешение сепаратистского конфликта в Молдове требует глубокого реформирования молдавского общества, европейской модернизации путем повышения уровня жизни граждан. Другого пути нет. Шанс на политическое урегулирование конфликта может появиться в случае, если на парламентских выборах в 2018 году в Молдове одержат победу по-настоящему проевропейские силы, способные ускорить европейский курс Республики Молдова.