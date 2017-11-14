Додон: ПСРМ нашла 11 депутатов и блокирует смену названия госязыка

Фракция Партии социалистов нашла 11 депутатов парламента, которые помогут ей блокировать изменение в Конституции Молдовы названия госязыка с молдавского на румынский.

Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в интервью российскому изданию «Независимая газета», передает NOI.md.

Глава государства подчеркнул, что является сторонником сохранения молдавского языка, как это записано в Конституции, но в парламенте звучат предложения изменить Конституцию в пользу румынского языка.

«Это не пройдет – мы уже провели соответствующую работу. Для того чтобы поправки не прошли, нам нужно 35 депутатов, у нас есть 24. Но с 11 мы уже переговорили, и они не проголосуют за румынскую инициативу», - сказал Игорь Додон.

Говоря об отношениях с Румынией, он отметил, что там на уровне государственных институтов власти существует политика, рассчитанная на объединение с Молдовой. «Я категорически против такой позиции. Если Румыния считает себя дружественным для Молдовы народом, то она не должна вести политику, направленную на ликвидацию нашего государства. Мы подготовили законодательную инициативу, парламент, правда, пока не хочет за нее голосовать, чтобы запретить законом все организации, которые открыто выступают за ликвидацию государственности Республики Молдова. Но мы это сделаем», - подчеркнул Игорь Додон.