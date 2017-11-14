Топливо дорожает

Национальное агентство по регулированию в энергетике объявило о потолке цен на топливо в течение следующих двух недель. Начиная со среды, 15 ноября, предельная цена на литр бензина увеличивается на 66 бань, а на дизельное топливо - на 52 бана, передает IPN.

Для одного литра октанового 95 бензина максимальная цена была установлена на уровне 17,79 лея по сравнению с 17,13 лея за последние две недели. Дизельное топливо будет стоить 15,78 лея по сравнению с 15,26 лея на сегодняшний день.

Новые цены действительны до 28 ноября.