Чебан — Киртоакэ: Когда есть, что сказать — говори, а не прячься в кусты

Председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан прокомментировал решение ЛП не делегировать своих представителей на телевизионные дебаты на тему предстоящего референдума по отставке Дорина Киртоакэ.

— Понятно, да? Кто помнит, сколько было шума и, в том числе, слез, из-за того, что его не допускают к регистрации и препятствуют тому, чтобы он появлялся в компании? Кто-то еще сомневается в том, что это сценарий ДПМ и ЛП, в том числе, арест, Раду и прочее? — написал социалист на своей странице в социальной сети, передает aif.md

Чебан также отметил, что ждет заявлений Майи Санду и Андрея Нэстасе по поводу того, почему они не будут участвовать в дебатах.

— Все вместе они играют на руку Демократической партии и Плахотнюку! — подытожил он.

Напомним, сегодня Либеральная партия заявила о своем отказе от участия в дебатах по поводу референдума по отставке Дорина Киртоакэ с должности генерального примара муниципия Кишинев. Плебисцит состоится 19 ноября по инициативе Партии социалистов.