В примэрии установлены приемные дни

Временно исполняющая обязанности генпримара муниципия Кишинёв Сильвия Раду будет проводить приём граждан дважды в месяц, во 2-ю и 4-ю его среду, с 8.00 до 12.00. Согласно пресс-релизу примэрии Кишинёва, который цитирует IPN, среда, 15 ноября, станет первым днём, когда временный столичный градоначальник проведёт приём граждан.

Согласно тому же распоряжению, вице-примар Руслан Кодряну будет принимать граждан во 2-ю и 4-ю среду каждого месяца, в то же время. А вице-примар Нистор Грозаву будет проводить приём каждый понедельник, с 13.00 до 15.00.

Чтобы записаться на приём к исполняющей обязанности генпримара или к вице-примару, граждане должны будут зарегистрироваться в Управлении по корреспонденции, петициям и приёму, расположенном в кабинете №13 в здании столичной примэрии.