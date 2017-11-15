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Резкое подорожание тарифов на транспорт, тепло и прочие коммунальные услуги произойдет в Кишиневе, - мунсоветник
15.11.2017

Либералы и демократы, при совместном сотрудничестве в примэрии Кишиневе, намерены до конца года принять проект по повышению коммунальных тарифов. Ранее они, при совместной договоренности выдвинули на должность и.о примара ставленницу ДПМ Сильвию Раду. Ее назначил именно вице-примар Нистор Грозаву, который в течение многих лет был в команде либералов Дорина Киртоакэ.

Если через референдум Киртоакэ не будет отправлен в отставку, тандем либералов и демократов запустит процесс повышения тарифов. Об этом сегодня, 14 ноября, на пресс-конференции заявили советники фракции Партии социалистов в муниципальном совете.  Советник ПСРМ Виталий Мукан отметил, что в проекте предлагается увеличить тариф на проезд в маршрутке с 3 леев  до 10, а в троллейбусах и автобусах - с 2 до 5 леев. 

Кроме этого, планируется увеличение тарифа на обслуживание подъезда с 1 лея до 6 леев за 1 м². Это значит, что, к примеру, на квартиру в 50 кв. м будут счета не в 50 леев, а в 250 леев. Кроме транспорта и обслуживания домов, подорожает и вода. Тариф планируется увеличить с 9 до 14 леев. Отопление также станет дороже на 200 леев за 1 гигакалорию. В среднем, каждая семья должна будет платить более чем на 1000 леев больше, если тарифы будут увеличены. - Эти все тарифы обсуждались либералами и демократами на совместных заседаниях в примэрии, на которые остальные фракции и советники не были приглашены, - отметил Мукан. Советник социалист Александр Одинцов сообщил, что советникам до сих пор не представили проект бюджета для рассмотрения, так как планируют передать его после референдума и сразу предложить повышение тарифов.

- На наших с вами глазах происходит вторая кража миллиарда. Общая сумма, которую будет контролировать этот альянс, достигает 5 млрд. леев. С каждой этой суммы они будут класть себе в карман деньги, - сказал советник. Одинцов отметил, что годовой оборот «Апэ - канал» - 600 миллионов леев непрозрачных денег. Вдобавок ко всему этому, они взяли кредит 60 миллионов евро. Ежегодный оборот «Термоэлектрики» - 1,6 - 1,8 млрд. леев. И они еще собираются повысить на 200 леев стоимость за гигакалорию. Кроме этого, «Термоэлектрика»  требует от примэрии в суде выплаты 650 млн. леев  за погашение долгов ЖЭКов, таким образом, они сразу закроются.

Советник ПСРМ Виктор Поляков считает, что все тарифы, кроме транспорта, могут быть увеличены по решению НАРЭ, к которому обратились местные власти. И в таком случае муниципальный совет ничего не сможет сделать. - Тарифы на проезд - в компетенции мунсовета, но и в этом случае местные власти через суд могут повысить тарифы, - заявил Поляков.  Подробнее: http://bloknot-moldova.md/news/rezkoe-podorozhanie-tarifov-na-transport-teplo-i-p


 
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