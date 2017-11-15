Скандал на Буюканах: воспитанников детсада кормят кашей с червями

Гречневая каша с червями и макароны с прокисшим молоком. Такую еду дают детям в детском саду на Буюканах.

Этим утром родители решили проверить, какую еду готовят на кухне детсада, сообщает publika.md.

"Мне было интересно, что будут есть дети на завтрак, и вот что им принесли - молочную гречневую кашу с червями".

"В гречке плавали жуки и червяки, их очень хорошо было видно, я их выложила на крышку, чтобы отнести заведующей".

"Там на самом деле были насекомые, есть фотографии, подтверждающие это. И там их было много".

Родители утверждают, что подобные инциденты уже были.

"На прошлой неделе родители случайно увидели, что детям дали макароны с прокисшим молоком, и они сообщили об этом воспитателю".

Руководство детсада отрицает обвинения родителей.

"Там было немного примесей, никаких червей не было. Мы поставили в известность районное и генеральное управление, Центр общественного здоровья и конечно – Агентство продовольственной безопасности. Провели проверку, виновные будут наказаны", - сказала и.о. директора детсада Марианна Склифос.

Глава столичного центра общественного здоровья Луминица Сувейкэ заявила, что о произошедшем узнала из прессы.

"Не такое серьезное за это грозит наказание, штраф составляет всего 200 леев, поэтому они особо и не задумываются", - отметила глава столичного ЦОЗ Луминица Сувейкэ.

На жалобу родителей отреагировало руководство управления образования Буюкан.

"Выяснилось, что на кухне и в продуктах насекомых не было, они были в пакетах с гречкой, которая была с соответствующим сертификатом от поставщика. Мы потребовали, чтобы вся партия этой гречки в срочном порядке была изъята", - сказала глава управления образования, Буюканы Вероника Соломицки.

Как сообщили в управлении образования сектора Буюканы, за нарушение санитарных норм оштрафуют и работников детсада.