Новый раунд переговоров по Приднестровью состоится в конце ноября

Стало известно, когда состоится новый раунд переговоров по Приднестровью. Информацию о предстоящих переговорах в конце ноября обнародовал глава так называемого МИД Приднестровья Виталий Игнатьев.

Представитель Левобережья в интервью телеканалу "Первый Приднестровский" сообщил, что переговоры в формате "5+2" состоятся 27-28 ноября в Вене, передает tv.pgtrk.ru.

"27-28 ноября в Вене встретятся все участники "Постоянного совещания по политическим вопросам…". Впервые за долгое время Приднестровье, Молдова, Россия, Украина и ОБСЕ, ЕС и США наконец-то вернутся за стол переговоров", — сказал Игнатьев.

По его словам, приглашение для участия в переговорах уже поступило в МИД.

"Сегодня мы можем ожидать, что это заседание пройдёт по широкому кругу тех вопросов, которые представляют актуальный интерес. И мы надеемся, что эта работа, которая будет проведена и которая ведется сегодня, она приведёт к каким-то конкретным результатам", — добавил Игнатьев.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола. Он касается, в частности, достижения договоренностей по вопросам апостилирования дипломов, выдаваемых в Приднестровье, использования автомобилей с номерными знаками региона, телекоммуникаций и связи, экологии, уголовных дел