15 Ноября 2017
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Происшествия
В Глодянском районе заживо сгорели трое маленьких детей
15.11.2017

В селе Дану Глодянского района минувшей ночью сгорели заживо трое маленьких детей, мальчики 7 лет и 4, а также двухмесячная девочка.

В момент пожара отец спал, а мать стирала бельё на улице. Они не пострадали.

Пока неизвестно, почему родители не сумели спасти малышей.

Прибывшие на место пожарные говорят, что их вызвали слишком поздно. Когда они приехали, пламя охватило весь дом.

По предварительной версии, возгорание произошло либо из-за короткого замыкания, либо из-за неисправной печи. 


 
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