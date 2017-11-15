ФАО выделит Молдове 800 000 долларов на развитие сельхозсектора

Министерство сельского хозяйства и регионразвития подписало с Продовольственной и сельхозорганизацией ООН два соглашения о предоставлении финансовой помощи. Первое предусматривает выделение средств фермерам, занимающимся выращиванием ягод.

"Проект будет способствовать созданию рабочих мест и внедрению инновационных технологий. Также фермеры получат возможность пройти курс обучения и применить полученные знания на практике", - сказал министр сельского хозяйства и регионразвития Василий Бытка.

Второй проект направлен на развитие сел.

"Цель этих проектов - поддержка конкурентоспособности среди аграриев, поддержка в управлении природными ресурсами, в том числе, смягчение последствий изменения климата и поддержка устойчивого развития", - отметил представитель ФАО Рэймунд Жехле.

Общая стоимость проектов - 800 тысяч долларов. Их намерены внедрить до 2019 года. За последние три года ФАО выделила Молдове на развитие сельского хозяйства около двух миллионов долларов.