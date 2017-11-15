Румынский депутат против "унири" через референдум

Депутат парламента Румынии от Партии "Народное движение" Константин Кодряну не согласен с идеей о воссоединении Румынии с Молдовой путем референдума по примеру Крыма.

Как передает "ИНФОТАГ" со ссылкой на сообщение его пресс-службы, с такой декларацией он выступил во вторник в Палате депутатов, отметив, что присоединение Крыма к России произошло путем "маскарадного референдума".

"В Молдове также есть российские войска, и республика контролируется российскими спецслужбами. Россия, которая неоднократно оккупировала Бессарабию, пытается вновь вернуть ее без референдума, а если мы, бессарабские румыны, хотим избавиться от русской оккупации и контроля, то должны это делать это только с помощью плебисцита?", - недоумевает Кодряну.

По его словам, миллион бессарабцев уже восстановили свое румынское гражданство, и этот естественный, свободный и устойчивый процесс более показателен, чем любой референдум".

"Процесс нашего воссоединения закончится в тот день, когда последний бессарабец восстановит румынское гражданство, поэтому мы не будем кусать из отравленного яблока московского референдума", - заключил он.

Как уже сообщал "ИНФОТАГ", посол России в Румынии Валерий Кузьмин заявил 9 ноября на конференции "Развитие предпринимательских связей Румынии с Россией" в Сучаве, что Молдова и Румыния могли бы провести референдум по вопросу объединения, как это было в Крыму. Однако затем он сказал, что его слова были неправильно истолкованы журналистами.

Справка "ИНФОТАГ": Константин Кодряну избран в парламент Румынии в 2016 г. Ранее он был одним из лидеров унионистской платформы Acţiunea 2012, а затем стал лидером Блока национального единства (BUN), который насчитывает около 30 унионистских организаций, выступающих за воссоединение Румынии с Молдовой.