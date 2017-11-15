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Здоровье
Молдаване злоупотребляют антибиотиками, без рецепта их больше продавать не будут
15.11.2017

Устойчивость к антибиотикам является одной из основных проблем общественного здравоохранения в Республике Молдова. На долю антибиотиков приходится около 10% от общего числа лекарств, используемых гражданами страны. Власти призывают население, а также  медицинских работников и ответственных лиц сельскохозяйственного сектора  использовать антибиотики с большой осторожностью и участвовать в борьбе с сопротивляемостью антибиотикам, передает IPN.

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Стелла Григораш сказала на пресс-конференции, что самое главное, чтобы граждане осознали, что, когда у них есть проблемы со здоровьем, они должны обратиться к врачу и не применять антибиотики без медицинского рецепта. Для борьбы с неоправданным применением антибиотиков были внесены изменения в приказ о выписке и выдаче лекарств. Согласно этому приказу, фармацевты не смогут выдавать эти препараты в отсутствие рецепта.

Ежегодно во всем мире отмечается 440 000 новых случаев заболевания туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью. Из них 81 000 случаев зарегистрированы в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения, в том числе в Республике Молдова. Аналогичным образом, более 380 000 европейцев ежегодно заражаются бактериями, устойчивыми к антибиотикам, и ежегодно умирает 25 000 человек из-за истощения всех терапевтических ресурсов.

„Сопротивление антибиотикам становится все более распространенным во всем мире явлением, в том числе в Европейском регионе ВОЗ, и крайне актуально в контексте Республики Молдова, поэтому ВОЗ будет и впредь оказывать поддержку органам здравоохранения в решении и предотвращении устойчивости к противомикробным препаратам, включая туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью”, сказал представитель Всемирной организации здравоохранения в Республике Молдова Гарис Гаджрулахович,

Антибиотики следует использовать с особой осторожностью и в области  животноводства, рыбоводства, в целом в сельском хозяйстве. Из-за чрезмерного и неправильного использования этих препаратов, увеличивается резистентность бактерий, которые могут распространяться на людей путем употребления в пищу продуктов животного происхождения.

С 13 по 19 ноября Республика Молдова отмечает третий год подряд Всемирную неделю осознания   сопротивляемости антибиотикам.


 
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