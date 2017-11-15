Ион Стурза назвал Молдову "дрянной страной" и призвал наших уехавших сограждан не возвращаться

Бывший премьер-министр Молдовы Ион Стурза призвал наших сограждан, уехавших из страны на заработки – не возвращаться. Он назвал республику дрянной и отметил, что мысли о лучшей жизни здесь иллюзорны. По его словам, то, что сейчас происходит в Молдове «вызывает отвращение».

«Лидеры высокого ранга связаны с мафией убийц, публичные личности унижены роликами XXX, священники на службе денег, наблюдаются провинциальные и параноидальные изречения, вульгарные манипуляции», - написал Стурза в Фейсбуке.

«У меня, как у многих уехавших, была иллюзия, что что-то изменится, но я ошибался. Все еще хуже, чем при татарах в XII веке. Оставляют пепел в домах и умах молдаван. Что бы еще украсть? Что еще осквернить?», - добавил он.

Свою упадническую речь экс-премьер Молдовы завершил призывом наших сограждан, уехавших на работу за рубеж, не возвращаться, интегрироваться в чужую страну и выучить их язык и традиции. «Жизнь коротка. Я не хочу разбрасываться на ненужные эмоции и действия. Возраст не тот», - заключил он.



