Неутомимый Бэсеску: экс-президент Румынии намерен вновь посетить Молдову

Экс-президент Румынии Траян Бэсеску неустанно посещает Молдову с целью агитировать население нашей страны в пользу унионизма. После встречи с жителями Кагула в минувшее воскресенье, он снова планирует побывать в республике 15-17 ноября.

В ходе трехдневного визита румынский гость намерен провести в ULIM конференцию на тему «Объединение Молдовы и Румынии – стратегическая необходимость», а также встретиться с населением Чимишлийского и Бессарабского районов.

Отметим, что в воскресенье, 12 ноября, Траян Бэсеску на встрече с жителями Кагула,внушал им, что «хочет вдохновить их на объединение». Также он пытался убедить людей в том, что это произойдет в любом случае «если не сейчас, то, возможно, с помощью следующих поколений» и принесет стране только пользу.

Напомним: в сентябре президент Молдовы Игорь Додон заявлял, что об идее объединения с Румынией не может быть и речи. "Никакая униря, никакие утопические идеи, которые есть у некоторых, в Молдове не пройдут. Мы сохраним нашу страну — Молдову. Точка. Не будет никакого объединения", — сказал он, отметив, что не допустит уничтожения Молдовы, как государства. И еще раз повторил свою принципиальную позицию: "Мы молдаване, у нас есть свой язык — молдавский, своя история — Молдовы".

Президент и ранее заявлял, что добьется принятия закона, запрещающего унионизм.

Накануне Игорь Додон дал интервью «Независимой газете», в котором подчеркнул, что унионисты «очень активно» работают в Молдове, поэтому и глава государства не намерен расслабляться. «Нужна государственная программа противодействия антигосударственным мероприятиям. И мы это сделаем, как только возьмем власть полностью», — заявил он.