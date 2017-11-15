Молдове угрожает эпидемия кори, инфекция уже бушует в Румынии и Украине

Нику Гончар, Sputnik

Перекинется ли болезнь в нашу страну, этот вопрос корреспондент Sputnik задал врачу-инфекционисту, заведующей реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галине Кирьяковой.

Вспышка кори наблюдается вблизи границ Молдовы — Румыния и Одесская область Украины охвачены инфекцией. В Болградском районе Одесской области из-за кори закрыли одну из школ, ведь в 2017 году эта болезнь уже привела к смертельным случаям среди детей.

В Румынии власти с трудом справляются с эпидемией. Лишь за первую неделю ноября зафиксировано 24 новых случая заболевания, а всего их около 10 тысяч, и более 30 человек уже погибло. Президент Румынии Клаус Иоханнис еще весной назвал ситуацию "катастрофой" и высказался за обязательную вакцинацию населения.

Грозит ли эпидемия кори Молдове? Этот вопрос корреспондент Sputnik Молдова задал врачу-инфекционисту, заведующей реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галине Кирьяковой.

"Вспышки, которые наблюдаются в Румынии и Украине — это одно из проявлений "волнообразного" возвращения вируса. За последние 25 лет население Молдовы пережило несколько таких волн. Со временем накапливается прослойка населения без иммунного ответа, и тогда происходит вспышка, то есть уровень заболеваемости резко поднимается. В данном случае мы говорим о кори, и это случай заболевания именно среди людей, которые не имеют иммунного ответа".

За последние годы прослойка неиммунизированного населения значительно выросла, тревожно сообщают врачи во многих странах Европы и всего мира. Главная причина, по заявлениям экспертов, это набирающая силу пропаганда отказа от вакцинации.

"К сожалению, таковы плоды демократии – все, кому не лень, пишут в интернете абсолютно некомпетентные комментарии о вреде вакцинирования", — говорит Галина Кирьякова.

По словам врача, особенно опасна корь для взрослых людей, которые не получили иммунитета в детстве.

"Естественно, что любое детское заболевание, как и корь, надо переносить в детском возрасте. Люди в возрасте от 20 до 30 лет переносят корь очень тяжело, и последствия бывают очень сложные и тяжелые", отметила врач.

По мнению медиков, Молдове не удастся избежать повышения заболеваемости корью. Но хотя осторожность проявлять следует, паниковать не стоит.

"Вспышки в Румынии и Украине — это нехорошо, и если это есть у соседей, мы тоже не отобьемся, не сможем, — говорит Галина Кирьякова. – Корь — это воздушно-капельная инфекция, для которой не возведешь препятствий. Это не свиная чума, когда можно расставить кордоны на границах и не пускать в страну зараженное мясо. Миграция между соседними странами и Молдовой очень развита, так что вирус легко пересекает границы".

Вместе с тем врач-инфекционист подчеркнула, что у молдавских врачей накоплен большой опыт лечения кори, а в Молдове имеются все необходимые средства и медикаменты и средства для борьбы с распространением инфекционных заболеваний.