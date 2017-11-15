Интересное Историческая справка: кто разрушил Кишинев во Второй мировой войне Второй Варшавы или Дрездена из Кишинёва после Войны не получилось. Город, по большей части, строили заново. Да и в наши дни старые дома-памятники всё так же исчезают, а облик города стремительно меняется. Через город прошли две волны войны – летом 1941 года и летом 1944 года. И в каждой из этой волн противники вели себя одинаково, как того и требовали законы и методы ведения войны: атакующие пытались лишить обороняющихся стратегических объектов, а когда защищающиеся не могли больше удержаться – они отступали и вывозили/уничтожали всё то, что могло пригодиться противнику. И уж о сохранности, например, памятников архитектуры и истории обе стороны думали меньше всего. Учитывать нужно ещё и низкую точность авиации и артиллерии тех лет. Значительный урон городу принесли и восстановительные работы, которые предприняли обе стороны с 1942 года и с 1944 года. Многие повреждённые здания и даже целые кварталы попросту сносились, так как их восстановление и реставрация потребовали бы значительных средств и усилий, и без того дефицитных в тяжёлые военное и послевоенное время. О восстановительных работах всё же нужно упомянуть в нескольких строках. Широко известны факты сноса после войны советской администрацией зданий, которые могли быть отремонтированы — например, комплекс Митрополии с Епархиальным домом, зачищенные для здания Правительства и Площади Победы. Иногда дело доходило до труднообъяснимых сносов после восстановления. Например, одна из водонапорных башен на углу нынешних улиц В. Микле и В. Александри, а также дом Фитовых. Гораздо меньше известны такие же действия румынской администрации. Например в 1943 году в районе Старого Собора и Старого Рынка планомерно сносились здания и кварталы с целью создания в этом месте по-новому облагороженного старого центра города, где будет доминировать Старый Собор. Работы по сносу были такого масштаба, что к их месту пришлось проводить узколейную железную дорогу для вывоза обломков (газета «Basarabia» от 16 сентября 1943 года). Результаты хорошо видны и на немецком аэроснимке от мая 1944 года: Расчищенные от зданий кварталы в районе Старого Собора и Старого Рынка.

Фрагмент немецкого аэроснимка от 3 мая 1944 года. Разобраться в том, что и кто именно, и даже когда разрушил сейчас очень сложно. Даже тогда, во время Войны, противоборствующие стороны пытались свалить вину и ответственность друг на друга. Это было лишь ещё одним винтиком в больших машинах пропаганды, обрабатывающих население территории, которая переходила из рук в руки. Как мы видим, машины эти крутятся до сих пор. Тот факт, что до сих пор в ходу городские легенды, будто бы в 1944 году Кишинёв был разбомблен американской авиацией, только лишний раз подтверждает неразбериху, которая царит в этом вопросе. (У авиации США была такая возможность, более того, она неоднократно совершала пролёты над нашей территорией с авиабазы в Полтаве в рамках операции «Фрэнтик», но бомбардировка Кишинёва нигде не зафиксирована, поэтому это остаётся легендой). Ситуацию усугубляет ещё и разрушительное землетрясение, случившееся 10 ноября 1940 года (то есть, примерно за полгода до Войны). Множество зданий в Кишинёве тогда было сильно повреждены и позже вписаны в те же «военные разрушения» обеими сторонами. Масштаб разрушений от землетрясения можно представить по следующим кадрам кинохроники. На них — несохранившийся дом Пронина, Музей истории и этнографии (Краеведческий Музей), Тюремный замок. Однако, выложенные в открытый доступ раннее засекреченные документы из Центрального Архива Министерства Обороны Российской Федерации дают нам возможность немного прояснить ситуацию. Прояснить мы сможем пока лишь ещё один момент в целой цепи разрушительных действий всех вовлечённых сторон, от которых пострадал Кишинёв. А именно – что разрушили советские войска при отступлении из Кишинёва. Начать нужно с того, что отступление проводилось довольно хаотически и в спешке. Понять это можно и из следующего документа, подписанного командиром 35 Стрелкового Корпуса Дашичевым И. Ф. : «ВОЕННОМУ СОВЕТУ 9-й АРМИИ Несмотря на мои совершенно ясные и неоднократные указания, что разрушение важных в оборонном отношении объектов г. КИШИНЕВА нужно начинать только после того, как главные силы дивизии проследуют гор. КИШИНЕВ, Генерал-Майор Пастревич с работавшими по этому вопросу Начальником милиции МССР этих указаний не выполнили и разрушения произвели не своевременно, когда никакой надобности в них не было. Приняв вопреки моему приказу совершенно необоснованное и вредное решение на отвод войск за р. ДНЕСТР, командир 95 СД очевидно, одновременно с ним подал сигнал и к началу разрушения. Количество объектов, подлежащих разрушению составлялось и утверждалось СНК И ЦК Партии. Я выделил часть ВВ и руководителей-специалистов для подготовки подрывников из местных органов НКВД. КОМАНДИР 35 СК КОМБРИГ (ДАШИЧЕВ)» Что самое для нас интересное – списки объектов сохранились. Даже с именами людей, которые подрывали. К тому времени советская власть продержалась в Бессарабии около года, поэтому для большинства объектов пока нет пояснений, в каком именно здании находилось то или иное учреждение/предприятие, слишком мало времени прошло для того, чтобы эти новые названия могли прижиться. А после войны многие из зданий просто исчезли. Такие пояснения будут добавляться со временем там, где они потребуются. 17 июля майор Семашко отчитался о полном выполнении задания: «Серия «В».

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16.00. 17.7.41. Карта 100.000. 1) 15.7.41 в 8.30.. проведено подрывание и разрушение военных, транспортных и промышленных объектов г. Кишинев, согласно списку, направленного Вам 6.7.41 при сводке №11.

Все намеченные к порче и уничтожению объекты полностью разрушены.

на проведение этого мероприятия израсходовано:

а) Амонала, полученного от УШОСДОР-а НКВД МССР —— 6500 кгр.

б) Тола —— 2000 кгр.

в) ПТМ (трофейных) —— 1700 шт.

г) Кислородных баллонов —— 120 шт.

2) 247 ОСБ осуществляет задание по переправе через р. Днестр у м. Ташлык.

3) Даны указания командиру 247 ОСБ:

а) О минировании доступов к Ташлыкской переправе;

б) Об организации брандвахты;

в) Об организации постов регулирования;

г) О взаимодействии сапер и переправляющихся частей.

Потерь личсостава и инжимущества по 247 ОСБ — нет.

4) Сведений от 95 СД не поступало.

5) План подрыва Бульбокского и Бендерского мостов сообщен в копии командирам корпусных частей.

Корпусной инженер 35 СК Майор Семашко» Как видно по представленным документам, отступающими советскими войсками был уничтожен внушительный для такого небольшого города, как Кишинёв, перечень объектов. И туда вошли самые большие и красивые здания города, так как именно в них и располагались все важные учреждения. Этим был нанесён очень ощутимый урон облику Кишинёва. Но в то же время это был строго ограниченный список стратегических объектов (административного, транспортного, промышленного назначения). Степень разрушения различных зданий была разная: какие-то были подорваны основательно, какие-то оказались покрепче и смогли быть восстановлены, если власти считали это целесообразным. Это всего лишь одна страница, приоткрывающая завесу над мрачными событиями военных лет. Известно, что даже в том же 1941 году разрушения в городе Кишинёве были гораздо более масштабными, что запечатлено на фотографиях того времени. Объяснить такие повреждения одними лишь задокументированными точечными подрывами стратегических объектов очень сложно. Например, на снимке ниже из стратегического только электростанция (ближе к правому верхнему углу), остальное – жилые дома, гостиницы, магазины. Центр Кишинёва в 1941 году, район нынешних бул. Штефана чел Маре, улиц Александри и Армянской.

Narodowe Archiwum Cyfrowe. Этот снимок оказался столь шокирующим, что попал на страницы даже американской прессы. Например, в газете «St. Petersburg Times» от 20 сентября 1941 года. Фотография озаглавлена «What modern war can do to a city» («Что современная война может сделать с городом»): А вот фотографии некоторых из объектов, которые Красная Армия посчитала стратегическими и подорвала при отступлении утром 15 июля 1941 года: Здание ЦК Партии (бывшая 2-я мужская гимназия, бывший лицей «Regele Ferdinand»).

Здание восстанавливать не стали. Мельница Когана.

Здание не сохранилось. Дом Красной Армии (бывший Епархиальный Дом).

Здание восстанавливать не стали, место расчистили под Площадь Победы (нынешняя Площадь Великого Национального Собрания).

(Willy Pragher) Радиостанция (здание, перестроенное из бывшей Пушкинской аудитории).

Восстанавливать было нечего. На месте радиостанции позже возвели корпуса Государственного Университета. Трамвайное депо.

Комплекс сохранился. Городской Банк.

Здание выдержало взрыв и смогло быть восстановлено. Здание Горсовета (Примэрия, бывшая Городская Дума).

Здание восстановили. Второй Варшавы или Дрездена из Кишинёва после Войны не вышло. Город, по большей части, строили заново без оглядки на его прошлое. Да и в мирное время, включая наши с вами дни, старые дома-памятники всё так же исчезают, а облик города стремительно и неконтролируемо меняется. Юрий Швец. Центральный Архив Министерства Обороны Российской Федерации, опубликованный на pamyat-naroda.ru(спасибо Алексею Русанову за найденные документы), фотографии из личной коллекции и коллекций участников форума «Мой город Кишинёв» — OldChisinau.com, другие источники указаны в тексте.

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