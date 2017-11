Историческая справка: кто разрушил Кишинев во Второй мировой войне

Второй Варшавы или Дрездена из Кишинёва после Войны не получилось. Город, по большей части, строили заново. Да и в наши дни старые дома-памятники всё так же исчезают, а облик города стремительно меняется.

Через город прошли две волны войны – летом 1941 года и летом 1944 года. И в каждой из этой волн противники вели себя одинаково, как того и требовали законы и методы ведения войны: атакующие пытались лишить обороняющихся стратегических объектов, а когда защищающиеся не могли больше удержаться – они отступали и вывозили/уничтожали всё то, что могло пригодиться противнику. И уж о сохранности, например, памятников архитектуры и истории обе стороны думали меньше всего.

Как видно по представленным документам, отступающими советскими войсками был уничтожен внушительный для такого небольшого города, как Кишинёв, перечень объектов. И туда вошли самые большие и красивые здания города, так как именно в них и располагались все важные учреждения. Этим был нанесён очень ощутимый урон облику Кишинёва. Но в то же время это был строго ограниченный список стратегических объектов (административного, транспортного, промышленного назначения). Степень разрушения различных зданий была разная: какие-то были подорваны основательно, какие-то оказались покрепче и смогли быть восстановлены, если власти считали это целесообразным.

Это всего лишь одна страница, приоткрывающая завесу над мрачными событиями военных лет. Известно, что даже в том же 1941 году разрушения в городе Кишинёве были гораздо более масштабными, что запечатлено на фотографиях того времени. Объяснить такие повреждения одними лишь задокументированными точечными подрывами стратегических объектов очень сложно. Например, на снимке ниже из стратегического только электростанция (ближе к правому верхнему углу), остальное – жилые дома, гостиницы, магазины.

Центр Кишинёва в 1941 году, район нынешних бул. Штефана чел Маре, улиц Александри и Армянской.

Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Этот снимок оказался столь шокирующим, что попал на страницы даже американской прессы. Например, в газете «St. Petersburg Times» от 20 сентября 1941 года. Фотография озаглавлена «What modern war can do to a city» («Что современная война может сделать с городом»):

А вот фотографии некоторых из объектов, которые Красная Армия посчитала стратегическими и подорвала при отступлении утром 15 июля 1941 года:

Здание ЦК Партии (бывшая 2-я мужская гимназия, бывший лицей «Regele Ferdinand»).

Здание восстанавливать не стали.

Мельница Когана.

Здание не сохранилось.

Дом Красной Армии (бывший Епархиальный Дом).

Здание восстанавливать не стали, место расчистили под Площадь Победы (нынешняя Площадь Великого Национального Собрания).

(Willy Pragher)

Радиостанция (здание, перестроенное из бывшей Пушкинской аудитории).

Восстанавливать было нечего. На месте радиостанции позже возвели корпуса Государственного Университета.

Трамвайное депо.

Комплекс сохранился.

Городской Банк.

Здание выдержало взрыв и смогло быть восстановлено.

Здание Горсовета (Примэрия, бывшая Городская Дума).

Здание восстановили.

Второй Варшавы или Дрездена из Кишинёва после Войны не вышло. Город, по большей части, строили заново без оглядки на его прошлое. Да и в мирное время, включая наши с вами дни, старые дома-памятники всё так же исчезают, а облик города стремительно и неконтролируемо меняется.

Юрий Швец.

Центральный Архив Министерства Обороны Российской Федерации, опубликованный на pamyat-naroda.ru(спасибо Алексею Русанову за найденные документы), фотографии из личной коллекции и коллекций участников форума «Мой город Кишинёв» — OldChisinau.com, другие источники указаны в тексте.