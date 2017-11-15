Плахотнюк положил глаз на проект платных парковок в Кишиневе

Ольга ЗЛАТАЯ

Врио столичного мэра Сильвия Раду расставила приоритеты. Один из них – решение транспортной проблемы. Управлениям дали срок – до конца недели представить конкретный план «рассасывания» пробок в столице.

Зеленые стрелки оптимизации…

Местные власти в сотрудничестве с национальным инспекторатом по патрулированию уже давно экспериментируют с мерами по оптимизации движения. То устанавливают, то потом демонтируют зеленые стрелки, вводя в заблуждение водителей, обустраивают перекрестки и круги, то включают, то выключают светофоры. Несмотря на это ситуация только ухудшается.

Последний пример. Не так давно в секторе Ботаника был реорганизован один из перекрестков. На пересечении улиц Индепенденцей – Тудора Стришкэ – Христо Ботева были установлены новые разметки и дорожные знаки. В то же время водителей предупредили, что поворот с улицы Тудора Стришкэ на улицу Христо Ботева сейчас запрещен! Естественно, что изменения были сделаны в целях разгрузки дорожного транспорта и предотвращения пробок на этом участке дороги. Но к чему это привело? Уже только самые ленивые не показали видео, на котором на этом перекрестке регистрируют по одному нарушению ПДД в несколько секунд (https://play.md/3137662). Водители уже почти две недели не могут сориентироваться в новой разметке, знаках и т.д.. Это о чем говорит?

… И «пробковые» светофоры

Второй пример «оптимизации» – новый светофор на перекрестке Алеку Руссо и Николае Димо. Благодаря появлению там стрелки автомобили простаивают по 40 минут в пробках по утрам по дороге в центр и по вечерам - в обратном направлении. Представителям ГИП указывали на промах неоднократно и эксперты, и водители. Более того, им дали несколько рекомендаций, как изменить ситуацию за счет смены режима работы светофора или создания реверсивных полос, как во многих европейских странах. Для этого необходимо установить пару знаков и начертить новую разметку на небольшом участке дороги. Но воз и ныне там…

Промолчим мы про большое количество новых знаков (примерами завалены соцсети), запрещающих водителям выезжать с прилегающих дорог на главные магистрали или смену направления на некоторых сводящих две полосы перекрестках, из-за чего большинству водителей, чтобы попасть в свое направление, необходимо наматывать круги, чтобы развернуться…

Решали решали, да не вырешили

Не так давно муниципальные советники собирались с экспертами, чтобы рассмотреть комплексную транспортную схему столицы – или то, что предлагают наши архитекторы для решения кризисного момента. Однако кроме скоростных трамваев - мечты Киртоакэ - и каких-то фантастических идей с элетропоездами предложить оказалось нечего.

Представлявший проект главный архитектор города Сергей Борозан заявил, что концепт новой схемы – «город для людей, а не для машин». Поэтому в будущем надо думать об ограничении передвижения частного транспорта и увеличении доли общественного: «30 процентов будет занято личным транспортом, 30 - общественным, еще 30 - мотоциклистами и велосипедистами, оставшиеся 10 процентов будут принадлежать пешеходам. Предлагается также вариант с трамваем, электрическим поездом, маршрут которого будет пролегать с юга на север, к аэропорту, Прункул, Гидигичу может курсировать такой вид транспорта».

В свою очередь руководитель отдела транспорта проектного института Chisinauproiect Александр Барковский был более реалистичен. Он говорит, что наша столица отстала на много лет: «В западных странах с транспортной проблемой столкнулись еще в 70-е годы, и с тех пор там внедряются различные стратегии, направленные на то, чтобы сделать город удобным для людей».

Все делается методом тыка

То, что происходит сейчас, не поддается логике. Эксперт привел пример - ремонт центральных улиц, на который потрачены миллионы евро, при этом никто и не пытался продумать там возможные перестройки для оптимизации движения. Поток транспорта должен быть регулируемым, нерегулируемых перекрестков быть не должно. Тем более при таком подходе нельзя обустраивать круговое движение малого радиуса. Другая крупная ошибка: вдоль главных артерий не должно быть парковок. Но их понатыкали везде, в том числе и на тротуарах, из-за чего использовать крайнюю правую полосу движения общественного транспорта нереально.

«Я не понимаю, почему чиновники, имея на руках стратегию, сделали все с точностью до наоборот, - отметил Барковский.- Кроме того, нам необходимо приобрести программное обеспечение, так как все работы ведут методом тыка, никто не просчитывает, не моделирует ситуации».

Общественный транспорт – в карманы?

В дебатах участвовали и представители национального инспектората патрулирования, которые вносили свои предложения. «Следует перепроектировать те перекрестки, где есть остановки общественного транспорта, - отметил Николай Скурту. - Нужны специальные карманы для троллейбусов, автобусов и маршруток. Нет общественных доступных парковок. Было бы неплохо организовать их не за счет проезжей части, а за счет зеленых насаждений».

Создается впечатление, что отсутствие карманов - главная причина пробок. Но зачем их сооружать, если их тут же займут автолюбители и таксисты, а троллейбусы так и будут высаживать людей на первой полосе. При этом полицейские, проезжая мимо, как всегда, даже не заметят нарушителей, которые оставляют свои авто в карманах или даже просто нагло на дороге, создавая ту самую пробку...

Трамвай полетит, а пробки разведут руками

Говорили много и долго - чтобы закончить констатацией отсутствия у мэрии средств на решение элементарных проблем.

«Из всего, что вы отметили, практически ничего нельзя решить, у нас должна быть временная структура. Послушайте, отсюда и досюда у нас есть только эти ресурсы, а если у нас больше нет денег, откуда их нам взять? Трамвай полетит, когда полетят лошади», - заявил председатель фракции ПСРМ в МСК Ион Чебан.

Однако чиновники не унывают. Главный архитектор уверен: деньги найдутся, если будут хорошо обоснованные проекты: «Объявим, что это будет инвестиционный проект, если не обнаружим инвесторов в стране, они найдутся в других странах». Видимо, эту «новейшую» идею предложат на днях и и.о. мэра Сильвии Раду. Если только вся эта история не закрутилась ради одной цели – обустройства платных парковок в столице. Да, вы не ослышались, тех самых, из-за которых под раздачу попал Киртоакэ.

Буквально во вторник представители ДПМ после еженедельного заседания партии тихо так заикнулись – мол, проблему паркинга надо решать, и, быть может, даже путем внедрения платных парковочных мест. Совпадение?