Юрие Чокан: Досрочные местные выборы могут состояться весной следующего года

Если референдум против Киртоакэ будет признан состоявшимся и отстраненный примар будет отправлен в отставку, то в середине мая 2018 года будут проведены досрочные местные выборы.

С такими заявлениями выступил директор Центра реализации реформ Юрие Чокан во время программы Important на TVC21, сообщает unimedia.info.

"Новые местные выборы проводятся два раза в год: весной и осенью, в середине мая и в середине ноября. Если это упражнение будет успешным для тех, кто его инициировал, мы не сможем выбрать ноябрь 2017 года, потому что он подходит к концу. Ноябрь 2018 года также не может быть выбран потому, что это слишком далеко, и у нас еще есть избирательный цикл в середине. Таким образом речь идет о мае 2018 года, если дело дойдет до организации новых местных выборов", - сообщил Чокан.

Чтобы референдум был признан действительным, на избирательные участки должны прийти не менее трети избирателей.