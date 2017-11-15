Срок действия биометрического паспорта могут увеличить до десяти лет

Срок действия биометрического паспорта могут увеличить до десяти лет. С такой инициативой выступили депутаты ДПМ.

"Таким образом люди будут тратить меньше денег на оформление паспортов", - сказал депутат ДПМ Сергей Сырбу.

Люди надеются, что благодаря этому нововведению очереди в паспортные столы станут меньше.

"Не все могут себе позволить сделать новый паспорт, поэтому для них это будет преимуществом."

"Считаю, что это хорошо. Документы не нужно будет так часто обновлять."

По-другому предлагают оформлять и удостоверение личности. Депутаты-демократы предлагают исключить информацию о группе крови.

"На сегодняшний день указание группы крови в удостоверении личности не актуально. Медицинские учреждения обычно не берут в расчет эти данные, а в случае необходимости сами делают эти анализы", - сказал депутат ДПМ Сергей Сырбу.

Этот факт подтвердила пресс-секретарь Института скорой помощи Диана Бланару. Мнения людей по этому поводу разделились.

"Пусть эта информация остается. Она не мешает. Или, по желанию, пусть ее оставляют."

"Группу крови в больницах и медучреждениях не всегда правильно определяют."

Депутаты ДПМ предложили пересмотреть и необходимость подписи в документах для детей старше десяти лет.

"Обязательной будет подпись только с 14-летнего возраста. Для детей младше 14 лет будет предусмотрен специальный символ", - глава управления Агентства публичных услуг Стелиан Горинчой.

Законопроект уже зарегистрировали в парламенте.