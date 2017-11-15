15 Ноября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Европарламент принял резолюцию по Республике Молдова
15.11.2017

Европарламент принял резолюцию, которая предусматривает новые возможности для Республики Молдова.

Сегодня Европейский парламент одобрил резолюцию, одобряющую рекомендации Комиссии по внешней политике, отраженную также в Заключительной декларации Комитета парламентской ассоциации, сопредседателем которой является Юрие Лянкэ, передает realitatea.md.

Решение было одобрено 519 депутатами Европарламента. Лянкэ подчеркнул важность голосования в Европейском парламенте, отметив, что поддержка Молдовы была восстановлена.

«Это голосование подтверждает поддержку в достижении чрезвычайно важных целей для Республики Молдова и других стран Восточного партнерства. И здесь я имею в виду интеграцию в энергетические и транспортные сети ЕС, Европейский таможенный союз, отмену роуминговых тарифов, присоединение к Шенгенской зоне, промышленные программы и создание Инвестиционного фонда для Молдовы, Украины и Грузии», - написал Юрие Лянкэ в Facebook.

В то же время вице-спикер выразил надежду, что эти приоритеты будут определены в Декларации саммита Восточного партнерства от 24 ноября, который состоится в Брюсселе.

«Мы можем еще раз убедиться в том, что развитие Республики Молдова происходит только через Запад, и сознательное выполнение "домашней работы" дает нам новые перспективы сближения и вступления в ЕС», - заключил Юрие Лянкэ в своем посте.


 
Количество просмотров:
103
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.