Европарламент принял резолюцию по Республике Молдова

Европарламент принял резолюцию, которая предусматривает новые возможности для Республики Молдова.

Сегодня Европейский парламент одобрил резолюцию, одобряющую рекомендации Комиссии по внешней политике, отраженную также в Заключительной декларации Комитета парламентской ассоциации, сопредседателем которой является Юрие Лянкэ, передает realitatea.md.

Решение было одобрено 519 депутатами Европарламента. Лянкэ подчеркнул важность голосования в Европейском парламенте, отметив, что поддержка Молдовы была восстановлена.

«Это голосование подтверждает поддержку в достижении чрезвычайно важных целей для Республики Молдова и других стран Восточного партнерства. И здесь я имею в виду интеграцию в энергетические и транспортные сети ЕС, Европейский таможенный союз, отмену роуминговых тарифов, присоединение к Шенгенской зоне, промышленные программы и создание Инвестиционного фонда для Молдовы, Украины и Грузии», - написал Юрие Лянкэ в Facebook.

В то же время вице-спикер выразил надежду, что эти приоритеты будут определены в Декларации саммита Восточного партнерства от 24 ноября, который состоится в Брюсселе.

«Мы можем еще раз убедиться в том, что развитие Республики Молдова происходит только через Запад, и сознательное выполнение "домашней работы" дает нам новые перспективы сближения и вступления в ЕС», - заключил Юрие Лянкэ в своем посте.