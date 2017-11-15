Золотой голос Дьякова

В ДПМ нет единого мнения о необходимости изменения названия государственного языка с молдавского на румынский, сообщил во вторник на брифинге пресс-секретарь партии Виталий Гамурарь.

По его словам, партия не подготовила никакой директивы по этому вопросу для своих депутатов, поскольку тема является личной и не должна быть политизирована. Каждый депутат будет сам решать, как ему голосовать.

«Председатель ДПМ Влад Плахотнюк считает, что государственным языком должен быть румынский, однако вне зависимости от названия важно не это, а то, насколько грамотно говорят и пишут на этом языке», - сказал Гамурарь.

В среду инициативу группы депутатов о переименовании государственного языка в статье 13 Основного страны рассмотрели на заседании постоянной парламентской комиссии по образованию, культуре, науке и СМИ. После долгих обсуждений комиссия пятью голосами выдала положительное заключение, четверо проголосовали против. Противниками проекта оказались социалисты. «Золотым» стал голос демократа Дмитрия Дьякова, который поддержал переименование языка.

«Сегодня этот «государственник» проголосовал за отмену молдавского языка в Конституции, и плевать, что, согласно переписи населения от 2014 года, 56 процентов граждан назвали свой родной язык молдавским и лишь 23 процента – румынским, - комментирует политолог Богдан Цырдя. - Опрос ФОМ показал, что 72 процента населения считает язык молдавским! А ничего, что сам Дьяков в 1994 году проголосовал за молдавский язык в Конституции? Сегодня он же голосует за румынский!».

Дмитрий Георгиевич известен своей принципиальностью и главное - кристальной честностью, иронизирует Цырдя: «Видный член КПСС, предавший в 1991 году КПСС и КПМ. Яростный «лучинист», «кинувший» в 1998 году Лучинского, который создал ему партию, протащил в парламент, сделал спикером. Убежденный «русофил», щеголявший тем, что родился в России. И ничего. В июне поддержал закон о борьбе с российской пропагандой, высылку российских дипломатов. Отважный «защитник» нейтралитета - и он же в декабре 2016 года голосует двумя руками за открытие офиса НАТО. Принципиальный социал-демократ и защитник бедных - при этом вся его семья владеет роскошными домами, ресторанами, многоэтажными офисами и т.д.. Отчаянный «государственник» в августе 2009 года создает АЕИ вместе с Гимпу, назначает граждан Румынии в КС, СИБ, и т.д., поддерживает легализацию унионистских партий и румынского языка!».

По мнению Цырди, от демократов нечего было и ожидать иного: «Председатель ДПМ имеет румынское гражданство, спикер – румын, который мечтает быть депутатом в румынском парламенте, почетный председатель Дьяков голосует за румынский язык... Теперь вы понимаете, почему эти господа хотят с Бэсеску альянс создать к 100-летию унири?».