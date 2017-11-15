Полицейские оштрафовали 50 водителей маршруток за лишних пассажиров

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Общество
Дорожные инспекторы усилили проверки столичных маршруток. За три дня составили 50 протоколов за превышение допустимого числа пассажиров. Водителям выписали по 750 леев штрафа и по три штрафных пункта.
Проводили проверки в часы пик. Рейды нацелены на снижение числа аварий с участием пассажирских микроавтобусов и борьбу с кражами в маршрутках.
В столице за последние девять месяцев в ДТП попал 31 рейсовый микроавтобус. Пострадали 56 человек.
В прошлом году за этот же период зарегистрировали 37 аварий с участием маршруток. В них два человека погибли и 90 пострадали.
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