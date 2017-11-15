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Общество
Полицейские оштрафовали 50 водителей маршруток за лишних пассажиров
15.11.2017

Дорожные инспекторы усилили проверки столичных маршруток. За три дня составили 50 протоколов за превышение допустимого числа пассажиров. Водителям выписали по 750 леев штрафа и по три штрафных пункта. 

Проводили проверки в часы пик. Рейды нацелены на снижение числа аварий с участием пассажирских микроавтобусов и борьбу с кражами в маршрутках. 

В столице за последние девять месяцев в ДТП попал 31 рейсовый микроавтобус. Пострадали 56 человек.

В прошлом году за этот же период зарегистрировали 37 аварий с участием маршруток. В них два человека погибли и 90 пострадали.


 
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