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За что правительство само себя хвалит
16.11.2017

Думитру БАРБАЛАТ

В последнее время стало традицией: при открытии очередного заседания правительства премьер кого-то критикует или -  реже – хвалит. И заседание в среду не исключение. Похвастались, уже в который раз, повышением размера пенсий для 60 тысяч пенсионеров.

При этом была подчеркнута недоброжелательность некоторых критиков валоризации пенсий. А также была высказана и критика в адрес минэкономики и прхватизаторов районных кинотеатров… Важные объекты для экономики.

Давайте рассмотрим реальную ситуацию с зарплатами, пенсиями и прожиточным минимумом в леях и долларах по курсу.

Начиная с 2012 года и до первой половины 2017 года  (более свежих данных статистика не дает) средняя зарплата составляла:

В леях - 3478, 3769, 4172, 4611, 5084, 5637.

В долларах - 287, 299, 297, 245, 255, 302.

Зарплата бюджетников:

В леях - 3210, 3317, 3674, 4125, 4360, 4924.

В долларах - 265, 264, 262, 219, 219, 264.

Средняя пенсия (средняя!):

В леях - 957, 1021, 1087, 1165, 1275, 1496.

В долларах- 79, 81, 77, 62, 64, 80.

Минимальный прожиточный минимум:

В леях - 1508, 1612, 1627, 1734, 1799, 1866.

В долларах - 124, 128, 116, 92, 90, 100.

Динамику по годам считайте сами.

Сравним соотношение вышеуказанных показателей 2017/2012.

В леевом выражении это: по средней зарплате – 162 процента, по зарплате бюджетников – 153 процента, по средним пенсиям – 150 процентов, по прожиточному минимуму – 129 процентов.

Как могло получиться, что все показатели выросли на 150-160 процентов, а прожиточный минимум - всего на 124 процента?

Сам спросил - сам отвечу.

Статистика подсчитала индекс потребительских цен, ежемесячно - около 4,4 процента. А нацбанк - уже 7,9 процента.

Кто поверит в эти данные? По каким показателям считает статистика и по каким нацбанк? Почему нет стыковки показателей?

Кто поверит, что торговля продает свой товар дешевле, чем нацбанк показывает инфляцию?

В долларовом выражении это: по средней зарплате – 105 процентов, по зарплате бюджетников - 99,6 процента, по средним пенсиям – 91 процент, по прожиточному минимуму – 101 процент.

Никакого роста!

При этом надо учесть, что соотношение курса лей/доллар за период 2017/2012 = 154 процента.

Вот почему не стоит самим себя хвалить.

Пусть люди, граждане, пенсионеры и дети оценят вашу работу, правители, вы наши...


 
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