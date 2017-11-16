Противоречивые мнения о первом годе правления Игоря Додона

В то время как социалисты заявляют, что в первый год мандата президент Игорь Додон смог выполнить многие из своих предвыборных обещаний, сделанных в прошлом году, некоторые представители гражданского общества не видят больших достижений главы государства. Мнения были высказаны в ходе передачи „Ora expertizei” на телеканале Jurnal TV, передает IPN.

Депутат-социалист Богдан Цырдя заявил, что Игорь Додон сделал много обещаний, и многие из них были воплощены в действия. Среди них депутат назвал размораживание отношений с Российской Федерацией, разблокирование экспорта на российский рынок, активизацию отношений с Евроазиатским союзом. В то же время, Богдан Цырдя отметил, что президент подал в парламент проект закона о краже миллиарда, обратился в Высшую судебную палату для отмены указа Николая Тимофти о назначении генерального прокурора Эдуарда Харунжена и выдвинул идею референдума.

Член Совета великого национального собрания Анжела Арамэ заявила, что Игорю Додону очень хорошо удалась роль пугала так называемой политической опасности и помогает всеми своими действиями Владимиру Плахотнюку обращаться к партнерам по развитию и заявлять, что существует геополитическая опасность в Республике Молдова, прося финансирование у ЕС, притворяясь в защитника прав человека.

Бывший депутат Стела Жантуан заявила, что первые шаги президента Игоря Додона в этой должности были ошибочными, потому что не захотел использовать механизм диалога с оппозицией и гражданами.