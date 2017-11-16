Соглашение с МВФ предусматривает включение исторических долгов в тарифы в энергетическом секторе, заявление

Согласно соглашению, подписанному Республикой Молдова с Международным валютным фондом, в тарифы в энергетическом секторе будут включены исторические долги. Такие заявления были сделаны в рамках передачи „Главный вопрос” на телеканале НТВ Молдова, передает IPN.

Депутат Партии социалистов Владимир Головатюк заявил, что правительство выполнит соглашение, подписанное с МВФ, согласно которому в тарифы должны быть включены финансовые отклонения. „Кроме платы за кубометры газа или килокалории тепла, люди будут платить и исторические долги”, - заявил депутат.

Эксперт ИРСИ Viitorul Виктор Парликов сказал, что Международный валютный фонд не должен вмешиваться в вопрос, касающийся тарифов в энергетическом секторе. „Сейчас, когда МВФ говорит о реформах в энергетическом секторе и о задолженностях, в основном говорит о том, что нет уверенности в том, что регулирующий орган в энергетики не находится под политическим влиянием. НАРЭ продолжает оставаться политизированной структурой, которая руководствуется в большой степени политической конъюнктурой в принятии решений, но не руководствуется своими собственными правилами и методиками”, - заявил Виктор Парликов.

По его словам, в энергетическом секторе снова накапливаются долги. Это происходит потому, что НАРЭ пересмотрело тариф на газ и электроэнергию в 2015 году, когда обесценился лей, и компании накопили такие долги, что не могут платить поставщику. „Это уже отразилось на гражданах, потому что в нынешних тарифах уже включены финансовые отклонения, которые должны были быть включены еще в 2015 году”, - сказал эксперт в энергетике.