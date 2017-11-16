Воронин и Дьяков: Как ДПМ и ПКРМ провели каникулы на берегу Атлантического океана в США

Депутат ДПМ Думитру Дьяков разместил на своей странице в Facebook фотографию, на которой он изображен вместе с Владимиром Ворониным в 2000 году, отдыхающие вместе на пляже Атлантического океана в США.

"Я вспомнил об этой фотографии после того, как прочитал статью на сайте коммунистов, скромно подписанную "Владимир Воронин, коммунист". В статье он "осуждает предателя Дьякова". За то, что я выступал за румынский язык в рамках обсуждения соответствующего проекта модификации Конституции. Потому что молдаване говорят на румынском языке, о чем я говорил сотни раз, начиная с обсуждения Конституции в 1994 году. И Воронин очень хорошо это знает. Также он знает, что сегодня в Комиссии я выступал против того, чтобы этот проект обсуждался в парламенте, потому что голосов для его утверждения не существует, а "просто обсуждение" на пленарном заседании может привести к крайностям, что приведет лишь к еще большему разделению общества. И эта моя позиция прекрасно известна Воронину", пишет Дьяков в описании к этой фотографии, передает unimedia.info.

Почетный председатель ДПМ сказал, что некоторые коллеги его спрашивала - откуда столько ярости в Воронине?

"И тогда я вспомнил об этой фотографии - США, Атлантик-Сити, сентябрь 2000 года. Любитель казино и красивой жизни Воронин заверяет американцев, что будет активно способствовать "демократизации" Молдовы. В конце концов мы узнаем, что "коммунист Воронин" был очень хорош в том, чтобы обманывать американцев, а потом русских, затем избирателей, после европейцев, потом членов своей партии и даже многих депутатов в своей собственной фракции. Да, много лет лгал Лучинскому, убеждая его продвигать идею президентской системы правления. И в последнюю ночь, с 4 на 5 июня 2000 года передумал. Признаю, мне он ни разу не солгал. Сейчас Владимир Воронин осознал, что остался один - без депутатов, без партии, без избирателей. И решил начать сначала - Владимир Воронин, простой коммунист...но очень злой", заметил Дьяков.

Напомним, что проект закона об изменении государственного языка в Конституции был одобрен Комиссией по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и средствам массовой информации. Инициаторы объяснили, какова цель проекта и что он предполагает.