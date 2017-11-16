Петер Михалко: Рекомендации Венецианской комиссии не были соблюдены, поэтому возникают вопросы

Рекомендации Венецианской комиссии и ОБСЕ в том, что касается принятия закона о смешанной системе голосования не были соблюдены в той мере, в которой можно было бы сказать, что не возникает вопросов. Об этом заявил глава Делегации Европейского союза в Республике Молдова Петер Михалко в ходе передачи „Punctul pe Azi” на телеканале TVR Moldova, передает IPN.

Глава Делегации ЕС отметил, что это привело и к определенным решениям европейских органов, таким как выдвижение условий для оказания макрофинансовой помощи.

Что касается макрофинансовой помощи, Петер Михалко заявил, что сейчас разрабатывается меморандум, на основании которого будет предоставлена макрофинансовая помощь в размере 100 млн. евро. С самого начала была выражена позиция Европейского союза о том, что предоставление денег будет обусловлено оценкой состояния дел в области демократических стандартов и существованием политического многопартийного парламентского плюрализма и в области соблюдения свободы средств массовой информации. „Такова перспектива, в которой эта макрофинансовая помощь будет предоставлена Республике Молдова”, - сказал глава Делегации ЕС.

Посол ЕС добавил, что в целом в Республике Молдова процесс реформ продолжается. Есть положительное развитие в области экономики, есть экономический рост и рост в том, что касается торговли между Республикой Молдова и Европейским союзом. „Мы видим, что есть и инвестиции. Все это должно быть расширено, но для этого надо укреплять и доверие внешних партнеров”, - сказал Петер Михалко.