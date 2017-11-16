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Экономика
Руслан Кодряну: Не примэрия устанавливает цены на коммунальные услуги
16.11.2017

Вице-примар Руслан Кодряну опроверг информацию, распространенную муниципальными советниками от ПСРМ, согласно которой примэрия намерена повысить тарифы за проезд в общественном транспорте, за питьевую воду и теплоноситель, передает IPN.

Руслан Кодряну заявил, что заявления советников ПСРМ сделаны для того, чтобы манипулировать общественным мнением накануне референдума, который состоится в воскресенье, 19 октября, а так же для того, чтобы дискредитировать деятельность примэрии.

„Не примэрия, а Кишиневский муниципальный совет определяет тарифы за коммунальные услуги. Муниципальные советники ПСРМ явно манипулируют жителями Кишинёва для достижения своих собственных политических интересов" - отметил вице-примар столицы.

Муниципальные советники от ПСРМ заявили во вторник, 14 ноября, в рамках пресс-конференции, что примэрия готовит повышение цен на общественный транспорт и на коммунальные услуги, и эти повышения были учтены при формировании бюджета на 2018 год.


 
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