В Молдове можно будет получить развод у нотариуса

Процедуру расторжения брака упростят. Теперь получить развод можно будет и у нотариуса. Правительство одобрило накануне соответствующие поправки в закон о нотариате. Модель заявления о расторжении брака одобрена Министерством юстиции.

"Если стороны пришли к соглашению о разделе совместно-нажитого имущества, тогда им не обязательно обращаться в суд. Расторгнуть брак они смогут у нотариуса. Документ, выданный им, тоже будет иметь юридическую силу", - сказал министр юстиции Владимир Чеботарь.

Если у супругов есть дети, то в заявлении к нотариусу должно быть прописано, с кем они останутся после развода, установление их места жительства и алименты. До сих пор, расторгнуть брак супруги могли только в ЗАГСе, либо, если у них возникали разногласия - в суде.