Первый снегопад в Молдове откладывается

Если на прошлой неделе метеорологи объявили, что первый снег выпадет на территорию Республики Молдова в четверг, то теперь они изменили свой прогноз, объявив, что первые снежинки могут выпасть в понедельник, главным образом на севере республике.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, начиная со среды температуры будут постоянно снижаться. По ночам ожидаются температуры ниже нуля, а днем столбики термометров не будут подниматься выше 10 градусов по Цельсию.

На следующей неделе похолодание продолжится, а суточные тепловые значения могут колебаться от 2 до 7 градусов Цельсия. На севере страны также ожидается первый снегопад.

Сегодня жители столицы могут порадоваться отличной погоде. Во второй половине дня температура повысится до 9 градусов Цельсия, а ветер почти не ощущается. Хорошая погода будет сегодня по всей стране.