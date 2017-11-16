Когда в паспорта Молдовы вернется графа "отчество"

В четверг, 16 ноября, отмечается "Международный день толерантности". С целью поговорить о том, насколько толерантность не является пустым звуком в Молдове, в этот день в 17.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова состоится пресс-конференция на тему "Как соблюдаются права национальных меньшинств?".

Напомним, что пять лет назад в нашей стране вступил в силу Закон о недискриминации, который был последним условием Брюсселя для подписания с Молдовой соглашения об ассоциированном членстве c Евросоюзом.

Но и сегодня в Молдове остаются нерешенными многие вопросы, связанные, например, с представителями этнических меньшинств.

Эксперт в области права, руководитель Информационно-аналитического правозащитного центра Михаил Сидоров, который станет одним из спикеров намеченной пресс-конференции, продолжает в числе других правозащитников выступать за возвращение отчества в официальные документы Республики Молдова, в частности — во внутренние паспорта страны.

В своей статье в газете "Русское слово" Сидоров сообщил, что такое предложение было внесено на обсуждение в постоянной парламентской Комиссии по правам человека и межэтническим отношениям.

Конкретно речь идет о внесении изменения в Закон № 273 от 09.11.1994 года "Об удостоверяющих личность документах национальной паспортной системы". Статью 3 "Удостоверения личности. Вид на жительство" предлагается дополнить пунктом (7)1 следующего содержания:

"(7)1 При заполнении удостоверений личности по желанию лица, принадлежащего к национальному меньшинству, указывается его отчество в соответствии с нормами родного языка".

"Напомню, что в июле 2012 года парламент по инициативе правительства внес изменения в указанный закон, в соответствии с которыми в настоящее время удостоверение личности гражданина Республики Молдова заполняется только на молдавском языке без указания отчества владельца. Из пунктов 6, 7 статьи 3 были исключены положения о том, что удостоверение личности заполнялось на государственном, русском и английском языках, и что при заполнении удостоверения на русском языке — по желанию лица, принадлежащего к национальному меньшинству, — указывалось его отчество в соответствии с нормами родного языка. Данные изменения вступили в силу 7 марта 2013 года", — рассказал Сидоров.