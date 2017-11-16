Последний гвоздь: В четверг парламент Молдовы переименует государственный язык в "румынский"

Павел МУНТЯН

В конце октября 35 депутатов, вошедших в парламент по спискам ЛП и ЛДПМ, представили законодательную инициативу по изменению названия государственного языка в статье 13 Конституции Молдовы. Они апеллировали к решению Конституционного суда от 5 декабря 2013 года, который постановил, что в Декларации независимости говорится о роли румынского языка, как единого целого с Конституцией и текст Декларации преобладает над Конституцией, в которой указан «молдавский язык» в качестве государственного.

Депутаты обратились в КС за разъяснениями и добились желаемого! Судьи разрешили продолжить проводить нужные процедуры, чтобы изменить Конституцию и провозгласить государственным языком - "румынский".

Либералы отмечают, что они сделали первый шаг по установлению исторической правды. Решение КС позволило им существенно сократить время рассмотрения вопроса, сразу после оглашения решения они могли зарегистрировать законопроект для рассмотрения в парламенте.

Остался последний гвоздь?

Главная проблема заключалась в том, сумеют ли авторы инициативы набрать нужное количество голосов. Чтобы изменения вступили в силу, нужна поддержка 67 депутатов.

Сложности возникли еще на этапе получения одобрения парламентской комиссии по образованию, культуре, науке и СМИ.

В результате многочасовых обсуждений, голоса разделились почти поровну: 5 - «за» и 4 - «против». Перевес стал возможен за счет поддержки Дмитрий Дьякова. А ведь именно он в 1994 году Дмитрий Дьяков проголосовал за ст.13 в варианте «молдавский язык в латинском алфавите».

На сегодняшний дела в парламенте обстоят так: 69 депутатов ДПМ, ЛДПМ, ЛП плюс аффилированые парламентарии и 32 депутата ПСРМ и ПКРМ. Последние точно голосовать за изменения не станут. Парламентское большинство должно обеспечить на ближайшем заседании явку в 100% и полное единство мнения, тогда все получится. Если учесть, что парламент собирается в четверг, 16 ноября, то есть шанс, что уже в пятницу мы все официально будем говорить на румынском.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Игорь Додон: Проведем референдум и спросим граждан, какое название языка они предпочитают – румынский или молдавский

Президент заявил, что и в Конституции страны, и в данных переписи населения, и в опросах общественного мнения, и в средневековых архивных документах был и до сих пор указан молдавский язык в качестве исторического языка молдавского народа. Название «молдавский язык» используется веками на территории нашей страны, являясь основополагающим элементом идентичности и культурной матрицы молдаван.

«Подавляющее большинство коренного населения Республики Молдова считает, что говорит на молдавском языке. Если же кто-то, откуда и кем бы он ни был, сомневается на этот счет, мы можем организовать референдум, в ходе которого спросим граждан, какое название языка они предпочитают – румынский или молдавский», - заявил президент Игорь Додон.

Глава государства констатирует, что некоторые политики правого фланга, равно как и часть судей Конституционного суда, ведут себя как проплачиваемые из-за границы наемники, которые преследуют цель привести Высший закон страны в соответствие с унионистским проектом для последующей ликвидации молдавской государственности.