«Пьяный мальчик» в молдавском селе: Четырехмесячный малыш, которого убил водитель автомобиля, перед смертью выпил …100 граммов водки?

Напомним, что 20 августа в селе Брезоая Штефан-Водского района 21-летний местный житель Артем Антонов сбил коляску с маленьким ребенком. 4-месячный малыш получил тяжелые травмы и скончался по дороге в больницу. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, он выехал на встречную полосу, а затем на обочину, где и сбил коляску с ребенком. Водителя арестовали на 30 суток, спустя месяц суд принял решение изменить меру пресечения для водителя на подписку о невыезде.

Нам позвонила Светлана Бузулан, бабушка погибшего Глебушки:

- У нас нет слов, мы все — в шоке! Я чуть с ума не сошла, когда 14 ноября мы получили результаты экспертизы крови нашего Глебушки! У моей дочери Марины, потерявшей сына, нервный срыв случился! В общем, пришли результаты судмедэкспертизы ребенка, которые мы ждали три месяца. У ребенка в крови нашли 0,44 промилле алкоголя! Ребенок весит семь килограммов, откуда такая доза?! Я в Интернете посмотрела — 60-килограммовый мужчина, выпил 100 граммов водки и через два часа экспертиза показывает 0,42 промилле! А ребенку — четыре месяца и него 0,44? Это сколько надо выпить?! Ребенок кушал только грудь! Моя дочь не пьет, это знают абсолютно все, а из нее пытаются сделать алкоголичку! Этот маленький ангелочек был смыслом нашей жизни! А убийца, когда его задержали, как нам сказали от количества выпитого вполне мог впасть в алкогольную кому!

Семья погибшего Глебушки считает, что результаты экспертизы были подделаны.

- Результаты были известны заранее! - говорит Светлана Бузулан. - Поэтому затягивали саму экспертизу. Нам родственники подсудимого сообщили, что мать Артема Антонова продала свою «коту» и заплатила кому-то 60 тысяч леев кому-то в суде. Откуда алкоголь в крови ребенка?! Вы что?! Наша семья — не алкоголики, мои дети пользуются в селе большим авторитетом, у любого спросите!

- Действительно, в крови ребенка было обнаружено 0,44 промилле алкоголя, - говорит прокурор Сергей Трофимов.

- Как так могло получиться?

- А вы спросите мать! Вы спросите ее, откуда в крови ребенка алкоголь?

- В России тоже была такая ситуация, когда в крови ребенка погибшего в ДТП, обнаружили алкоголь. Выяснилось, что это была ошибка эксперта. Может, и сейчас речь идет об ошибке?

- Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я не эксперт.

- Когда уголовное дело будет направлено в суд?

- Думаю, что на следующей неделе, осталось сделать обвинительное заключение. Свою вину он признает.

- Ему светит реальный срок лишения свободы или возможен условный?

- Я не судья. Я буду просить для обвиняемого реальный срок лишения свободы.

- Какой?

- Не могу пока сказать. Посмотрим, как будет вести себя в суде обвиняемый, будет ли каяться, признает ли в суде свою вину... Может, в суде ему не захочется признавать свою вину!

Поговорили мы и с судмедэкспертом, тело ребенка было направлено в Новые Анены, в территориальное подразделение Центра судебной медицины минздрава Молдовы.

- Я не имею права разглашать информацию, - сообщил нам Мариан Стратан.

- Могла ли при проведении судмедэкспертизы произойти ошибка?

- Анализы делали в Кишиневе. Мы тело ребенка осматривали, но лаборатория находится в Кишиневе. Но скажу, маловероятно, что произошла ошибка.

КОММЕНТАРИЙ ПРОКУРОРА

«Результаты экспертизы не облегчат судьбу обвиняемого!»

- Результаты экспертизы получены, ознакомим с ними обвиняемого, предоставим материалы уголовного следствия для ознакомления и дело будем передавать в суд, - говорит прокурор Штефан-Водского района Петр Тофан.

- Есть ли наличие алкоголя в крови ребенка или нет — это не играет никакой роли для следствия и суда?

- Естественно! Какое это имеет отношение к последствиям ДТП? Ребенок же шел пьяным по улице и его сбила машина... Он же в коляске, четырехмесячный... Честно говоря, я не очень понимаю, откуда у ребенка могло взяться содержание алкоголя в крови, но это не так принципиально, мы на этом в суде заострять внимание не станем.

- Но в суде обвиняемый может сказать, что мать была пьяная, поэтому и произошло ДТП...

- Может сказать. Но есть и свидетели и схема осмотра места происшествия, обвиняемому от ответственности не уйти! Это сто процентов!

КОММЕНТАРИЙ ДЕТСКОГО ВРАЧА

«Ребенок бы просто умер от алкоголя еще до того, как его сбил автомобиль!»

- Никаким образом алкоголь не мог оказаться в крови ребенка! - уверена врач-педиатр высшей категории Ирина Кобзарь. - Ребенок бы просто умер еще до того, как его сбил автомобиль! Даже если мама была бы вусмерть пьяная, в таком количестве алкоголя в крови ребенка просто не могло быть! Получается, что ребенок употребил пол-литра водки! Этого никак не может быть! Либо там меньше промилль? либо результаты экспертизы сфальсифицированы! Потому что ребенок пьет 150-200 миллилитров молока, не больше. В 200 миллилитрах молока, сколько может быть промилле алкоголя? Там же не чистая водка! Только если ребенку в рот заливали эту водку!